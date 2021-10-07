О числе пациентов в реанимациях с КВИ сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 22 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 2 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 265 человек.

Загруженность составляет 11,3% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации инфекционных стационаров находятся 22 пациента с коронавирусной инфекцией. 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 24,4% (на 90 мест).

Атырауская область по темпам распространения коронавирусной инфекции находится в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, 46 инфицированных COVID-19 выявили в Атырауской области.