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    04:07, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    О числе пациентов в реанимациях с КВИ сообщили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 22 пациента с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах Атырауской области. 2 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 265 человек.

    Загруженность составляет 11,3% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации инфекционных стационаров находятся 22 пациента с коронавирусной инфекцией. 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 24,4% (на 90 мест).

    Атырауская область по темпам распространения коронавирусной инфекции находится в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 46 инфицированных COVID-19 выявили в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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