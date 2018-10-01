О черных списках водителей автобусов рассказали в «Астана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал о мерах, предпринимаемых в отношении нарушающих правила водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В автопарках проводится работа с психологами, и это, конечно, зависит от каждого водителя, насколько он четко и правильно понимает ситуацию. Если находятся с недостойным отношением к обществу - эти люди в черном списке», - сказал он во время «круглого стола».

Он рассказал, что в организации проводят тестирование для выявления эмоциональной устойчивости человека.

«Если понимаем, что это человек конфликтный, раздражительный, если у него есть предпосылки для неадекватного поведения, мы таких людей отправляем на переобучение, один круг, второй и, если результатов нет, мы с ними расторгаем отношения. Парки могут перевести их в другую службу, но водителем автобуса этот человек не будет», - заверил Б. Игенбердинов.

По его словам, сегодня в черном списке находится 132 водителя и 667 консультантов, которым запрещено работать в общественном транспорте.

«Мы со всеми регионами страны наладим сотрудничество, чтобы у нас был общий черный список, людей из которого к работе однозначно допускать нельзя. Это я о тех водителях, которые с полным салоном нагоняют время, подвергая опасности пассажиров. Не соблюдают правила вождения и торможения... Я два-три раза в неделю встречаюсь с руководством автопарков и довел до них, что если эти случаи не прекратятся, самых злостных «ракетчиков» наших посадим в автобус, я сам сяду за руль и подергаю с резким торможением. Стендовые варианты иногда надо людям показывать, пусть попробуют держаться за поручни», - заключил он.