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    08:56, 17 Май 2021 | GMT +6

    О чем спросят казахстанцев во время переписи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всего 87 вопросов будет задано гражданам Казахстана при проведении национальной переписи 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Перечень вопросов, включенных в переписные листы, значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов. Основой для расширения послужили Рекомендации европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда раунда 2020 года и методологические материалы Межгосударственного статистического комитета СНГ.

    В отличие от национальной переписи 2009 года, где опрос проходил по 73 вопросам, в переписи 2021 года расширены вопросы миграции, занятости, брачного состояния, рождаемости и владения языками. Также включены новые вопросы, рекомендованные Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, целью которых является содействие расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя также внимание критериям инвалидности.

    Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Ее девиз - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».



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