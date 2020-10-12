О чем рассказал скелет древней кошки, обнаруженный при раскопках в Жанкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Домашние кошки, какими мы знаем их сегодня, возможно были спутниками скотоводов более тысячи лет назад. На это указывают новые исследования почти полностью сохранившегося скелета кота. Он был обнаружен при раскопках на юге Казахстана, в Кызылординской области, там, где когда-то был Шёлковый Путь.

Об этом говорится в материале, опубликованном посольством США в РК со ссылкой на журнал «Scientific Reports».

Международная группа исследователей под руководством Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (MLU, Германия), Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата (Казахстан), Тюбингенского университета (Германия) и Высшей Школы экономики (Россия) реконструировала жизнь кота и обнаружила удивительные детали взаимоотношений между людьми и питомцами в те времена. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Scientific Reports».

Группа учёных под руководством доктора Эшли Гаруды из Центральной коллекции естественной истории в MLU пришла к выводу, что жизнь кота была нелегкой. «За время своей жизни этот кот пережил несколько переломов», - говорит доктор Гаруда. Однако по самым консервативным оценкам, животное скорее всего прожило больше года. Для Гаруды и её коллег это чёткий показатель того, что о коте позаботились люди.

Во время экспедиции в Казахстане (доктор Гаруда) исследовала находки раскопок в Жанкенте, поселении времён раннего средневековья на юге страны, где в основном на тот период проживали огузы. Там она и нашла хорошо сохранившийся скелет кота. Похоже, что после смерти этот кот был похоронен и благодаря этому сохранился весь его череп, включая нижнюю челюсть, а также фрагменты верхней части тела, ноги и четыре позвонка.

«Кот пережил ряд переломов, но выжил», - сказала Гаруда. Изотопный анализ образцов костей также рассказал учёным о диете животного. По сравнению с собаками, найденными при тех же раскопках, и другими котами того времени, рацион этого кота был насыщен белком, что свидетельствует о том, что его подкармливали. Анализы ДНК также показали, что животное, скорее всего, действительно было домашним котом вида Felis catus L. и не было в близком родстве со степной кошкой.