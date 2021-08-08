О чем писали 30 лет назад в газетах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Какие события происходили в Северо-Казахстанской области в августе 1991-го года и о чем писали в местных газетах – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Подшивка газет 30-летней давности хранится в архивах областной библиотеки имени Сабита Муканова. Тогда популярным областным изданием была общественно-политическая газета «Ленинское знамя». Выходила она 250 раз в год тиражом 85,7 тысячи экземпляров.

Центральное место – что не удивительно, поскольку в «шапке» газеты указано, что учредителем ее является Совет народных депутатов и областной комитет Компартии Казахстана - занимали новости о работе партии, депутатов. В №147 от 01.08.1991 на первой полосе размещен материал «Семь раз отмерь…» о работе партии в новых перестроечных условиях. В этом же номере на странице 3 – статья о программе «Молодежь в Петропавловске». В ней об актуальной и в наше время проблеме трудоустройства молодых людей. Кстати, распространенную тогда фарцовку автор статьи назвал «доказательством падения нравов в молодежной среде».

Оказывается, 30 лет назад в августе сельчане тоже страдали из-за недостатка сена. Погода без осадков значительно осложняла жизнь фермеров Тимирязевского района – об этом в статье «Непросто придется» в №148 от 02.08.1991.

Актуальная для августа тема – уборочная кампания. Североказахстанцам рекомендовали «не строить иллюзии насчет сомнительной помощи откуда-то, а больше работать, рассчитывая на собственные силы». Из-за засухи крестьяне рассчитывали получить 8-10 центнеров с гектара.

В № 150 от 06.08.1991 попалась интересная статья «Зайсанские новоселья» о том, как североказахстанцы строили дома в поселке Жарсу Зайсанского района после землетрясения. Тогда тоже не обходилось без казусов. Строили образцово-показательные поселки с полным благоустройством. Вот только подрядчики недоумевали, «зачем удобства в далеком от источников воды поселке». К августу в поселке построили 44 дома, строителям выплатили премию. Однако этот «десант» повлиял на цену арбузов, как утверждает корреспондент. До стройки они стоили 5 рублей за мешок, а теперь – 2-2,5 рубля за килограмм.

С определенной долей юмора рассказывали о дефиците товаров. Мол, отсутствие продукции привело к уменьшению дел по части борьбы с хищениями. Напряженка с сахаром в период домашних заготовок. Раньше его просто не было на прилавках, сейчас продукт сезонно дорожает.

Коммерция в маленьком Петропавловске. Тогда ведь об этом слышать никто не хотел, но и не обратить внимания на нее тоже нельзя. В №154 от 10.08.1991 продавец торгово-закупочного кооператива Юра (без фамилии, кстати) рассказывает, чем хороши кооперативы и что в них можно приобрести.

С 19 августа первые полосы газеты «Ленинское знамя» были посвящены теме политики. Попытка переворота, чрезвычайное положение, хаос. Растерянность и неуверенность людей читалась между строк.

В №161 от 21.08.1991 на первой полосе – обращение Президента Казахской ССР Н. Назарбаева. Он призывал казахстанцев к спокойствию и выдержке.

«В эти дни мы должны в полной мере опереться на накопленный веками опыт дружбы между народами, который всегда был для нас основой единства и взаимопонимания», - говорится в обращении.

30 августа на первой полосе было заявление Н. Назарбаева о снятии с себя обязанностей первого секретаря ЦК Компартии Казахстана.

Несмотря ни на что, «Ленинское знамя» продолжала информировать североказахстанцев о том, что происходило не только в масштабах зарождающегося государства, но и области.

Не обходилось и без криминальных сводок. Таких новостей было немного. Например, из совхоза имени Быковского Сергеевского района 31 августа пропал двухлетний бык. Жителей Петропавловска предупреждали об участившихся случаях воровства на Колхозном рынке, в магазинах и на транспорте. Из столовой автоколонны похитили дефицитные продукты: чай, консервы, соки, колбасу, ветчину и конфеты. В 3-ю горбольницу доставили мужчину с колото-резаной раной правой голени. Из окна девятиэтажки выпал и скончался от полученных травм мужчина.

Свое информационное агентство создали на страницах газеты. Полоса под названием «ИшиМ-ФАКС» состояла из коротких новостей. Структура их, конечно, была далека от современных. Но авторы пытались передать информацию буквально в два-три коротких абзаца максимально простым языком, иногда с иронией и сарказмом. Выходила рубрика по средам и пятницам. Оплату за интересную информацию североказахстанцам гарантировали.

Отдельные полосы занимала программа телепередач на неделю. Всего четыре телеканала: «Москва. Орбита 4», «Вторая программа», «Алма-Ата. На каз. и рус яз.» и «Петропавловск. Творческое объединение «Спектр». «Телебиржа», «Утренняя гимнастика», фильмы-спектакли, мультфильмы и фильмы для детей, документальные фильмы, «Спокойной ночи, малыши», новости, «Клуб путешественников», «Сельский час», «Футбольное обозрение» и прогноз погоды – выбор у телезрителя был небольшой.

Объявления печатали на последней странице газеты. Здесь была реклама колледжей, объявления о вакансиях, спортивных и культурных мероприятиях, афиша театра и кино. Предложений о продаже квартир и домов, кстати, немного. Чего не скажешь о желании североказахстанцев обменять жилье. Попадаются объявления с предложением обменять квартиру, например, в Челябинске или Курске на квартиру в Петропавловске.

В те годы жители области чуть ли не массово уезжали на постоянное место жительство в Германию. Спрос рождает предложение, и в газетах появились объявления об услугах по заполнению и оформлению необходимых документов.

В 1991 году в Петропавловске работали семь кинотеатров! Афиша у всех была разной. Например, 6 августа горожанам предлагали посмотреть в кинотеатре «Казахстан» фильмы «Потерялся слон» и «Ламбада», в «Армане» - «Второстепенные роли», в кинотеатре «Родина» - «Нас пятеро», в «Заре» - «Оборотень», в «Ударнике» - «Убийство на монастырских прудах», в ДК «Энергетик» в тот день шел «Командос», в ДК Железнодорожников – «Все - любовь».

За 30 лет в средствах массовой информации области, как и по всех сферах, произошли значительные изменения. Пожелтевшие страницы газет как раз и хранят информацию о том, как все эти годы развивалась вместе со всем Казахстаном Северо-Казахстанская область.

Ну а газета «Ленинское знамя» продолжает жить, но под другим названием – «Северный Казахстан».











