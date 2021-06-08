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    18:50, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    О чем мечтает Жансая Абдумалик

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О чем мечтает Жансая Абдумалик? Об этом шахматистка рассказала в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самая главная моя цель – стать чемпионкой мира среди женщин. Как раз в июле планируется чемпионат мира, через который можно попасть в турнир претендентов, который пройдет в 2022 году. Дай Бог, чтобы у меня все получилось. После отбора в претендентский чемпионат, там будут играть восемь шахматистов. Победительница выходит на матч с китайской шахматисткой», - рассказала Жансая Абдумалик.

    Необходимо отметить, что в следующий раз шахматистка планирует сыграть на чемпионате мира, который пройдет в июле в Сочи.

    В ходе пресс-конференции в СЦК мама девушки, заслуженный тренер Казахстана Алма Аширова поделилась эмоциями после победы дочери.

    «Каждый гражданин своей страны в своем деле, которое он несет по жизни, все-таки хочет оставить след после себя. Ее достижения настолько колоссальные, что искренне желаю родителям ощутить это, потому что, наверное, это прибавляет нам больше лет жизни», - отметила она.



    Фото: www.instagram.com/zhansaya_abdumalik
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