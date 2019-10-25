О чем говорили вице-министры на форуме Digital bridge в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министры по цифровизации обсудили цифровую трансформацию в ходе форума Digital bridge в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности на форуме присутствовали вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, вице-министр образования и науки Рустем Бигари, вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев, вице-министр финансов Руслан Енсебаев, а также вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов.

Во время сессии вице-министры совместно с IT-сообществом обсудили успешные кейсы сотрудничества государственных органов с IT-рынком в реализации цифровых проектов, в чем сложности реализации текущих проектов государственной программы «Цифровой Казахстан», и как IT-рынок может помочь государству.

«Цифровая трансформация образования - это большой и непростой процесс. Что такое цифровая трансформация образования? Это искусственный интеллект, персонализированное и адаптированное обучение. В прошлом году мы утвердили цифровой портфель. Мы дали выбор родителям. Учащиеся, например, могут оставлять свои бумажные учебники в классе и дома могут заниматься по электронным учебникам, если у них есть такое желание. Это инициатива дает возможность пользоваться электронными вариантами учебников. Стоит отметить, что большой пласт работы у нас в трех регионах страны - это Нур-Султан, Алматы и Туркестанская область, где большая популяция населения. Необходима автоматизация учета в образовательных учреждениях, детских садах. Компании-стартаперы могут себя проявить. Только сегодня начата работа по автоматизации 860 колледжей Казахстана», - сообщил вице-министр образования и науки Рустем Бигари в ходе сессии 5CDO Open Talks на площадке международного технопарка Astana Hub.





А вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов рассказал о потенциале IT-компаний в Казахстане.

«Сегодня порядка 5 тысяч IT-компаний зарегистрированы и работают в Казахстане. Объем производства, которые эти компании выполняют, на сегодня составляет 700 млрд тенге. Занятость в IT-рынке составляет около 43 тысяч специалистов. Данная цифра с каждым годом растет. Инвестиции в IT-рынок составили 31 млрд тенге. Это те компании, которые работают совместно с Astana Hub, получают преференции», - сказал Аблайхан Оспанов.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев отметил тренды цифровизации в сфере медицины.

«Цель создания цифровизации здравоохранения – создание цифровой экосистемы о тех медицинских услуг, которые люди получают в поликлинике. У нас в год в больницах происходят более 10 млн операций, в день – 8 тысяч экстренных и плановых госпитализаций. Все эти медицинские случаи фиксируются в медицинских информационных системах, в порталах Министерства здравоохранения. Они раньше все фиксировались для отчета. Но стоит отметить, что в этом году мы в этом году Электронный паспорт здоровья, который есть и в мобильном варианте, можно не таскать бумажные записи. Это хорошо. Но самое замечательное состоит в том, что Электронный паспорт здоровья составлен на основе международного стандарта CDA. Это означает что документ позволяет собирать, хранить и анализировать медицинские данные», - рассказал Олжас Абишев.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев проинформировал, как на сегодня внедряется пилотируемая в городе Актобе социальная карта для населения.

«Социальный ID – это некая карточка, с помощью которой граждане могут пользоваться при оплате проезда в автобусах, оплате горячего питания в школах, при получении АСП. 28 школ охвачены проектом и школьникам выданы социальные карты. Всего выдана 21 тысяча таких карт. Мы отслеживаем каждый день», - поделился Нариман Мукушев. Стоит отметить, что панельная сессия состоялась в неофициальном формате, в ходе которой вице-министры также ответили на блиц-опросы участников.

Напомним, в Нур-Султане с 24 по 25 октября проходит международный технологический форум «Digital Bridge». Digital Bridge — это ежегодный форум для интернет-компаний, технологических предпринимателей, венчурных инвесторов, бизнес ангелов, государственных должностных лиц, корпораций, IT-специалистов, который проводится для обмена опытом и предложениями по развитию в сфере IT-технологий и инноваций.







