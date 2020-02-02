О чем говорили Мухтар Тлеуберди и Майк Помпео

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О переговорах с Государственным секретарем США Майка Помпео рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время встречи с Госсекретарем США мы уделили внимание пополнению договорной базы, новому соглашению, вопросам дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и укреплению взаимодействия с США в региональном формате. Среди недавно подписанных документов между Казахстаном и США важно отметить соглашение об открытом небе, которое, помимо открытия прямого авиасообщения между нашими странами, позволит внедрить высочайшие стандарты безопасности для задействованных казахстанских авиакомпаний и аэропортов», - сказал Мухтар Тлеуберди в ходе пресс-конференции для журналистов в рамках визита Госсекретаря США Майка Помпео в Нур-Султан.





Он также отметил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США.





Напомним, Госсекретарь США находится с визитом в Нур-Султане.