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О чем говорили Мухтар Тлеуберди и Майк Помпео
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О переговорах с Государственным секретарем США Майка Помпео рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во время встречи с Госсекретарем США мы уделили внимание пополнению договорной базы, новому соглашению, вопросам дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и укреплению взаимодействия с США в региональном формате. Среди недавно подписанных документов между Казахстаном и США важно отметить соглашение об открытом небе, которое, помимо открытия прямого авиасообщения между нашими странами, позволит внедрить высочайшие стандарты безопасности для задействованных казахстанских авиакомпаний и аэропортов», - сказал Мухтар Тлеуберди в ходе пресс-конференции для журналистов в рамках визита Госсекретаря США Майка Помпео в Нур-Султан.
Он также отметил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США.
Напомним, Госсекретарь США находится с визитом в Нур-Султане.
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