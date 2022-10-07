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    17:50, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    О чем говорила Тамара Дуйсенова на встрече с работниками Жезказганского медеплавильного завода

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    Обычный трудовой день на Жезказганском медеплавильном заводе скрасил визит главы министерства труда и соцзащиты населения РК Тамары Дуйсеновой. Министр посетила крупное градообразующее предприятие в рамках рабочей поездки в Улытаускую область .

    В ходе визита на Жезказганский медеплавильный завод ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» Тамара Дуйсенова ознакомилась с рабочим процессом предприятия и пообщалась с трудовым коллективом завода.

    На встрече с рабочими министр рассказала им о разрабатываемом новом социальном кодексе, инициативах по совершенствованию пенсионной системы, а также проинформировала о других государственных проектах по занятости и социальной поддержке населения. Кроме того, заводчане смогли задать главе Минтруда интересующие их вопросы и получить ответ из первых уст.

    Генеральный директор ТОО «Kazakhmys Smelting « Нурахмет Нуриев доложил министру о проводимой компанией работе по социальной поддержке работников и созданию для них комфортных бытовых условий. На заводе постоянно ведутся работы по улучшению условий труда и технологических процессов. Так, на ЖМЗ реализуется проект «Флагман», цель которого заключается в том, чтобы вовлечь персонал в самостоятельное формирование личной безопасности через улучшение условий труда. Проект помогает заводчанам четко сформулировать и описать условия, при которых им бы лучше и удобнее работалось. По инициативе работников уже ведутся изменения.

    Жезказганский медеплавильный завод входит в состав ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» - медеплавильного передела «Казахмыс», одного из крупнейших производителей меди в мире. Завод работает уже более полувека, и за это время превратился в одно из ведущих предприятий в регионе, которое включает в себя медеплавильное, медеэлектролитное и сернокислотное производство.

    Сегодня это один из главных работодателей в регионе, здесь работает более 2 тысяч человек. К тому же, состоялось более двух десятков династий металлургов.

    Кроме ЖМЗ, министр побывала на одной из крупнейших швейных фабрик Жезказгана и встретилась с молодыми активистами региона. Темы, затронутые на встречах - реализация задач Главы государства, озвученных в Послании народу, новые пути совершенствования социально-трудовой сферы, предусмотренные проектом соцкодекса, а также меры содействия занятости для молодых специалистов.


    Теги:
    Улытауская область Минтруда РК
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