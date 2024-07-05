О чем говорил Си Цзиньпин на встрече «ШОС плюс» в Астане

Обращаясь к участникам прошедшего в Астане заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое продолжилось в формате «ШОС +», Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поделился следующими предложениями, передает агентство Kazinform со ссылкой на CGTN.

Уважаемый Президент Касым-Жомарт Токаев,

Коллеги,

Очень рад с вами собраться в красивом городе Астане. Благодарю Президента Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и замечательную организационную работу. Благодаря плодотворной работе Казахстана на посту председателя ШОС за год получила новое развитие.

Горы и океаны не разделяют единомышленников. В этот раз саммит впервые проводится в формате «ШОС плюс», который служит площадкой для обсуждения широкого спектра актуальных вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. И это подтверждение авторитета Организации, которая в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников.

Современный мир претерпевает беспрецедентные трансформации глобального, эпохального и исторического значения. Стремительно преобразовывается мироустройство, в полную силу развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция. В то время, когда человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастают факторы небезопасности, нестабильности и неопределенности.

В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Необходимо прочно утвердить и внедрить в жизнь идею сообщества единой судьбы, руководствоваться шанхайским духом, неуклонно придерживаться пути развития в соответствии с национальными особенностями и реалией в регионе, совместно построить прекрасный дом для шосовской семьи, где народы всех наших стран могут жить в спокойствии, зажиточности и счастье. Хотел бы в этой связи делиться следующими предложениями.

Первое, создать в нашем общем доме атмосферу сплоченности и доверия. Пару дней назад в Китае торжественно отмечали 70-летие провозглашения пяти принципов мирного сосуществования. Шанхайский дух созвучен пяти принципам мирного сосуществования. Это наша общая ценность, которую нужно бережно сохранять и развивать.

Следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития, поддерживать друг друга в отстаивании ключевых интересов, путем стратегического диалога устранять разногласия, сближать позиции и укреплять взаимодоверие. Предлагаем активизировать обмен опытом в сфере госуправления между государствами-членами, своевременно проводить Форум политических партий ШОС.

Второе, сделать наш общий дом мирным и безопасным. Без безопасности и мира не может быть речи о развитии страны и счастье ее народа. Как бы ни менялась международная обстановка, ШОС должна и впредь служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Настоящая безопасность установится только тогда, когда все страны почувствуют себя в безопасности.

Важно обогащать механизмы взаимодействия в области безопасности дополнительными средствами. Чем богаче будут средства, тем крепче будет безопасность. Следует ускорять строительство Универсального Центра Организации по противодействию вызовам и угрозам безопасности и его отделений, создавать Антинаркотический центр, наращивать обмен разведывательной информацией и проводить совместную операцию, совместными усилиями поддерживать региональную безопасность. В рамках своего председательства в РАТС Китай будет обеспечивать успешное проведение таких мероприятий, как совместные антитеррористические учения «Объединение-2024».

Афганистан – неотъемлемый сегмент общей региональной безопасности. Необходимо задействовать роль механизма взаимодействия стран-соседей Афганистана и других площадок афганского урегулирования, наращивать гуманитарную помощь этой стране, способствовать формированию инклюзивной конфигурации власти в интересах мирного восстановления.

Третье, сделать наш общий дом процветающим и развитым. Модернизация – общее устремление стран Организации. Китай предлагает объявить 2025-й год Годом устойчивого развития ШОС, который призван культивировать новые драйверы развития. Китай готов со всеми партнерами добросовестно реализовать 8 действий по высококачественной реализации ОПОП, в целях продвижения регионального сотрудничества раскрывать потенциал таких плацдармов, как демонстрационная база по обменам и обучению аграрным технологиям, пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества, инновационная база в области экологии и охраны окружающей среды, расширять долю расчетов в национальных валютах, активно работать над созданием платформы финансирования.

Мы приветствуем широкое применение навигационной системы Бэйдоу и участие в создании Международной научной лунной станции. Предлагаем создать Ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования, в рамках которого готовы в ближайшие 3 года предоставить странам ШОС не менее 1000 квот для обучения специалистов цифровой технологии. Наряду с этим важно продвигать модернизацию системы управления в Организации, совершенствовать механизм деятельности ШОС в интересах повышения ее эффективности.

Четвертое, строить общий дом ради добрососедства и дружбы. Межцивилизационный диалог играет растущую роль в обеспечении мира и согласия во всем мире. Китайская сторона готова предоставлять оптимальные площадки для такого диалога между странами нашей Организации, максимально раскрывать потенциал Комитета добрососедства, дружбы и сотрудничества ШОС и других неправительственных организаций, продолжать проводить на высоком уровне брендовые мероприятия, такие как Форум по традиционной медицине, Форум народной дипломатии, Молодежный лагерь и Форум развития молодежи, в туристической и культурной столице ШОС Циндао организовать Форум зеленого развития и Форум женщин. Будем рады видеть всех наших партнеров на этих мероприятиях.

В ближайшие 5 лет китайская сторона выделит квоты на 1000 человек для молодежи стран ШОС в Китай на стажировку. Убежден, что при общих усилиях практику взаимного обогащения наших стран и обмены для углубления взаимного понимания между людьми ожидает новый бум.

Пятое, строить общий дом ради справедливости. По итогам нынешнего Саммита будут опубликованы Астанинская декларация, Инициатива о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие, а также Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, которые служат сильным посылом в пользу солидарности, сотрудничества и справедливости против раскола, конфронтации и гегемонии.

Мы должны совместно выступать за становление равноправного и упорядоченного многополярного мира, а также общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, претворять в жизнь подлинную многосторонность, продвигать глобальное управление в русле более справедливого и рационального развития, вносить вклад ШОС в устранение дефицита мира, развития, безопасности и управления.

Уважаемые коллеги！

Как говорится, общие усилия ведут к победе, а общий ум − к успеху. Солидарность и взаимодействие как набранный успешный опыт ШОС являются безальтернативным выбором для реагирования на новые изменения и открытия новых горизонтов в новом походе.

По завершении Астанинского саммита Китай примет председательство в ШОС. Готовы в духе солидарности и взаимодействия сообща с партнерами двигаться вперед с большими странами и международными организациями, разделяющими шанхайский дух, открывать более светлые перспективы для сообщества единой судьбы человечества.

Благодарю за внимание.