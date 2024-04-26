О чем договорился Нурлан Смагулов с основателем Great Wall Motor в Пекине?

Основатель «Астана Моторс» Нурлан Смагулов и основатель крупной частной автомобилестроительной компании КНР Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь провели переговоры.

Казахстанский бизнесмен прибыл в столицу Китая, чтобы посетить Пекинский автосалон Auto China, а также обсудить дальнейшие планы по развитию с международными бизнес-партнерами.

- Рынок Казахстана очень интересен для производителей из Поднебесной. И мы будем развивать это сотрудничество. Сегодня прошла встреча с основателем Great Wall Motor, господином Вэем. Эта компания в Казахстане представляет автомобили Haval, пикапы GWM, внедорожники TANK. Great Wall Motor активно развивает девелоперский бизнес, автомобили, технологии, в том числе «зеленые», в чем мы убедились, посетив завод по производству тяговых батарей под брендом SVOLT, дочернее предприятие GWM, для автомобилей на новых источниках энергии. Мы договорились, что будем укреплять наше сотрудничество, в планах – производство модели TANK 300 на нашем новом мультибрендовом заводе, который сейчас строится в Алматы, – рассказал журналистам Нурлан Смагулов.

Фото: Астана Моторс

Бизнесмен также сообщил об обновлении в Казахстане модельной линейки брендов, входящих в Great Wall Motor. В частности, уже в этом году в продаже появится Tank 700 – новый флагман бренда.

- Это будет один из самых больших внедорожников в Казахстане. Вчера мы прокатились на Tank 700 на полигоне. Автомобиль разгонялся до 200 км/ч, это впечатляет, – поделился Н. Смагулов.

Фото: Астана Моторс

Касательно впечатлений от Пекинского автосалона казахстанский предприниматель обратил внимание на то, что это крупное международное событие, где демонстрируют передовые новинки для всего мира.

- Китай в настоящее время становится одним из мировых лидеров автопрома и привлекает большое внимание, и здесь представлены не только китайские бренды. В первый день моторшоу посетили более 100 тысяч человек. Новинки, которые здесь презентуют, предназначены не только для китайского рынка – а для мирового, в том числе для Казахстана. То есть мы со всем миром одновременно получаем самые последние новинки автомобильной продукции, – сказал Н. Смагулов.

Фото: Астана Моторс

Great Wall Motor представлен в Казахстане с апреля 2021 года. Официальным дистрибьютором является компания Haval Motor Kazakhstan, входящая в «Астана Моторс». Дилерская сеть брендов Haval, Tank, GWM включает 20 городов Казахстана, а также онлайн-дилеров.