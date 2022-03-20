О чем договорились Правительство РК, профсоюзы и работодатели в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о заключенном в 2021 году соглашении между Правительством, профсоюзами и работодателями Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда» внесены изменения в Трудовой кодекс (далее - Кодекс) в части определения отдельной статьей полномочий представителей работодателей. Согласно статье 20-1 Кодекса интересы работодателей в пределах делегированных им полномочий представляют объединения (ассоциации, союзы) работодателей через механизмы социального партнерства, в том числе путем участия в разработке соглашений о социальном партнерстве и их заключения. В 2021 году между Правительством, республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) профессиональных союзов подписано Генеральное соглашение на 2021-2023 годы», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Подписантом со стороны объединений работодателей выступили ОЮЛ «Национальная Конфедерация работодателей (предпринимателей) Республики Казахстан», ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy».

В рамках Генерального соглашения закреплены мероприятия по развитию системы социального партнерства, в т.ч.:

- рассмотрение вопросов реформирования института социального партнёрства посредством разработки Закона «О социальном партнёрстве»;

- модернизация Республиканской трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений, предусматривающей принятие нового Положения о Республиканской комиссии в соответствии с конвенциями и рекомендациями Международной организации труда;

- повышение роли профсоюзов и объединений (ассоциаций, союзов) работодателей по представлению и защите прав и интересов своих членов;

- рассмотрение вопроса усиления роли общественного контроля за соблюдением трудового законодательства (путем законодательного закрепления порядка проведения общественного контроля, изменения статуса с «технического инспектора по охране труда» на «технического инспектора по труду», разработки типового положения о техническом инспекторе по труду);

- развитие института двустороннего социального партнерства (между представителями работодателей и работников) в соответствии с конвенциями и рекомендациями Международной организации труда.