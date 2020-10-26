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О чем договорились министры обороны Казахстана и Турции

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Октября 2020, 14:34
О чем договорились министры обороны Казахстана и Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и министр обороны Турции Хулуси Акар после двусторонних переговоров вышли к прессе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Турция – наш стратегический партнер, наше сотрудничество основано на дружеских взаимоотношениях руководителей государств. В сентябре 2018 года Елбасы Нурсултан Назарбаев был в Турции с официальным визитом, были подписаны важные документы, в том числе о военном сотрудничестве и взаимной защите секретной информации в военной сфере», - сказал Нурлан Ермекбаев во время выхода к прессе.

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По словам его коллеги, Казахстан и Турция будут расширять военно-техническое сотрудничество.

«Мы обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения сотрудничества в области обороны между нашими странами. Поскольку между главами наших государств на уровне президентов имеются очень тесный диалог и сотрудничество, наша работа была достаточно легкой. Мы обсудили вопросы, касающиеся реализации достигнутых договоренностей», - отметил Х. Акар.

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«Сейчас я направляюсь в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обсудить с министром, господином Атамкуловым, вопросы, касающиеся нашего сотрудничества в области оборонной промышленности», - заключил Х. Акар.


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