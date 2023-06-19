О чем договорились министры иностранных дел Казахстана и Беларуси в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Минске состоялись переговоры между заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялись плодотворные переговоры, в ходе которых мы подробно обсудили состояния и перспективы развития казахстанско-белорусского сотрудничества в различных сферах. Отношения стран продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимного уважения. По всем вопросам повестки дня мы нашли взаимопонимание и выработали пути по их дальнейшему продвижению. Хочу особо подчеркнуть, что структурная тональность наших переговоров определена установками глав наших государств», - сказал он журналистам после проведения встречи.

Как отметил Сергей Алейник, сегодня стороны уделили внимание возможностям увеличения поставок белорусской сельскохозяйственной и автомобильной техники, хорошо зарекомендовавшей себя в Казахстане. Беларусь выразила готовность в совместном производстве пожароспасательных машин. Также стороны договорились найти способы активизации выстраивания плодотворных экономических связей между регионами двух стран и содействовать более активным контактам между парламентариями. Вместе с тем планируется провести Дни казахстанского образования в Беларуси.

Главы МИД обеих стран согласились с тем, что международные отношения должны быть свободны от вмешательства во внутренние дела государств и незаконного санкционного давления, которые противоречат базовым принципам международного права.

«Обе наши страны выступают за снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле, полноформатное обеспечение «четырех» свобод: беспрепятственное движение на пространстве ЕАЭС товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы договорились, что белорусская и казахстанская стороны продолжат тесно взаимодействовать и оказывать друг другу поддержку на площадках международных организаций – ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА», - сказал министр иностранных дел Беларуси.

Сергей Алейник добавил, что подписана дорожная карта по реализации симметричных проектов строительства жилья – «Белорусского квартала» в Астане и «Казахстанского квартала» в Минске.

«Мы высоко ценим поддержку, которую оказывает Казахстан Беларуси в процессе присоединения к Шанхайской организации сотрудничества. Мы ценим и поддержку, которую Казахстан оказал в процессе голосования в заявке Республики Беларусь в Совет Безопасности ООН», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что официальный визит заместителя Премьер-министра - министра иностранных дел Казахстана стартовал сегодня с церемонии возложения цветов на площади Победы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи подчеркнул, что Казахстан всегда может рассчитывать на поддержку.

Мурат Нуртлеу назвал встречу с главой РБ теплой и открытой.