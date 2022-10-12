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    18:11, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    О чем договорились Казахстан и Нидерланды на встрече в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане проходит казахстанско-голландский бизнес-форум с целью активизации торгово-инвестиционного сотрудничества деловых кругов двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи стороны подписали ряд документов. Это меморандум между нидерландской компанией по производству сельхозтехники и казахстанским крестьянским хозяйством «БИК» о сотрудничестве по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области.

    Также компания Royal Philips и Министерство здравоохранения РК договорились сотрудничать по реализации проектов в сфере здравоохранения. Подписан меморандум между компанией Dutch Clean Tech и нацкомпанией Kazakh Invest по реализации проекта строительства канализационно-очистительных станций в Казахстане. Сумма ожидаемых инвестиций – 400 млн евро в следующие несколько лет.

    Нидерландская компания Rijk Zwaan и Институт ботаники фитоинтродукции подписали соглашение о совместной работе по семеноводству. Договорились сотрудничать Министерство сельского хозяйства Нидерландов и Государственная комиссия по сортоиспытанию сельхозкультур Министерства сельского хозяйства РК.

    «У Казахстана большая территория, профессиональные фермеры. Я считаю, что у страны выгодное географическое положение с такой страной, как Китай, что позволяет наращивать потенциал, производство. Также хотел бы подчеркнуть проблему продовольственной безопасности, на которую долгое время в мире не обращали должного внимания. Сейчас все мы поняли, насколько важно местное занимает производство, независимость от внешних поставок. В этом плане Казахстан может играть очень важную роль для региона и для себя», - поделился мнением в кулуарах специальный представитель Министерства сельского хозяйства Королевства Нидерландов Фредерик Воссенар.



    Теги:
    Правительство РК Нидерланды Экономика Интеграция и партнерство Правительство
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