О чем будет Послание Президента – прогноз эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Нурлан Сакуов поделился своими прогнозами относительно предстоящей экономической повестки в преддверии Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По его мнению, на первый план выйдут вопросы продовольственной и экономической безопасности, устойчивости национальной экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам. Это связано с тем, что мир не успел отойти от последствий пандемии, а геополитическая обстановка бросает новые вызовы мировой экономике, в том числе это повышение цен на энергоносители и продовольствие, замедление объемов мирового производства и, как итог, – сохраняющаяся высокая инфляция.

«В этом контексте нашу экономику нельзя рассматривать локально, она также интегрирована в международную экономическую систему. Глобальные тренды и внешние вызовы оказывают заметное влияние на экономическое развитие Казахстана», - поделился мнением эксперт.

Он подчеркнул, что в казахстанской экономике наблюдается заметный дисбаланс. Во-первых, Казахстан продолжает испытывать значительную зависимость от доходов добычи и экспорта нефти и газа. Это создает уязвимость перед колебаниями цен на мировом рынке и нестабильность в экономике страны. Во-вторых, казахстанская экономика на протяжении долгого времени находится в «ловушке среднего дохода». В 2022 году реальный рост ВВП составил только 3,2%, что явно недостаточно для роста благосостояния казахстанцев. В-третьих, экономическая модель строится на монополизации рынка и «эрозии» институтов. Это препятствует развитию здорового бизнес-климата.

«Поэтому в моем понимании, новая экономическая задача, о которой Глава государства упоминал ранее, заключается в переломе сложившихся тенденций в экономике и переходе к более устойчивому экономическому росту. Стратегическим приоритетом для роста экономики остается развитие высокопродуктивного агропромышленного комплекса. Однако с учетом новых вызовов нам нужно полноценное стратегическое видение развития сельского хозяйства. Действующие меры ограничены сдерживанием цен и перераспределением субсидий. Большинство мелких фермеров занимаются натуральным или полунатуральным хозяйством», - сказал Нурлан Сакуов.

В сложившихся условиях он назвал важнейшей задачей построение самодостаточной рыночной экономики, устойчивой к внешним рискам. Это, в первую очередь, насыщение внутреннего рынка, замещение критического уровня импорта в экономике. Каждый регион страны должен обеспечить свою продовольственную безопасность. В этой связи необходимо сделать разворот к регионам. Крайне важно выстроить систему межрегиональной взаимосвязанности.

Говоря о бизнес-климате, эксперт отметил, что сегодняшняя позитивная динамика деловой активности во многом связана с дроблением бизнеса, а не его ростом. Количественный рост показателей МСБ не сопровождается качественными изменениями – ростом формальной занятости, доходов и производительности. Микро-бизнес боится переходить на НДС из-за сложности учета и дополнительной налоговой нагрузки. Предприниматели стали меньше реинвестировать полученную прибыль.

Серьезной проблемой для МСБ является волатильность курса тенге и дефицит финансирования. За последние 12 лет с 25,1 до 8,4% ВВП сократилось кредитование юридических лиц. Сохраняется высокая степень участия государства в экономике. 9,6% ВВП производится напрямую госсектором. Государство декларирует принцип «желтых страниц». Там, где может работать частный сектор, не должно быть участия госпредприятий.

«Однако реальных изменений не происходит. В стране около 25 тысяч компаний с госучастием. По оценке экспертов, присутствие госпредприятий в казахстанской экономике выше, чем в любой из стран ОЭСР и даже в Китае. Деловой климат не станет благоприятнее из высоких кабинетов. Здесь важно сокращать дистанцию между госорганами и бизнесом. Дефицит доверия влечет рост трансакционных издержек», - добавил он.

Как считает Нурлан Сакуов, на протяжении многих лет Казахстан находится в ловушке экстенсивного типа экономического роста, который достигается главным образом не за счет развития технологий и человеческого потенциала, а за счет роста экспортных доходов от продажи сырья. Это он назвал бесперспективным путем развития.

«Государство инвестировало колоссальные средства в сферу образования через социальные гранты, но подготовленные кадры, выходя на рынок труда, оказываются невостребованными. Их знания и компетенции не всегда находят применение в нынешней экономической модели. Задача по укреплению связи образования с реальным сектором экономики и ее фактическими потребностями крайне актуальна», - пояснил спикер.

По его данным, опросы бизнеса показывают, что из всей потребности в кадрах почти 80% составляют рабочие кадры и неквалифицированные работники. Потребность в специалистах с высшим образованием составляет всего 22%. Поэтому необходимо сделать упор на развитие колледжей и грантовое обучение рабочим специальностям. Актуальным остается вопрос подготовки менеджеров в области госуправления новой волны со знаниями экономики, финансов, бизнес-процессов и цифровизации.

Креативные индустрии могут превратить ресурсы казахской культуры в экономические ресурсы и выводить их на мировые рынки. В этом плане у Казахстана есть неплохие шансы. Этому свидетельство - множество талантливых казахстанцев, которые стали востребованными на зарубежных рынках.

«В контексте развития человеческого капитала отдельно бы хотелось отметить ценность человеческой жизни. В погоне за материальным общество утратило ценность человеческой жизни. Почти ежедневно печальную статистику пополняют гибель людей на дорогах вследствие ДТП, выпадение детей из окон многоквартирных домов, трагедии на водоемах, шахтах… Значительно вырос уровень насилия и агрессии. Какие процессы происходят в обществе и что мы должны с этим делать? Это большая проблема, которая нуждается в тщательном изучении, а система безопасности и охраны труда требует коренной перестройки», - заключил Нурлан Сакуов.

Напомним, что 1 сентября ожидается выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева с очередным Посланием народу Казахстана.