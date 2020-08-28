О Чарской ярмарке рассказали краеведы Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Краеведы Семея рассказали о последних находках, которые были сделаны в местности, где проходила Чарская ярмарка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов рассказал, что больше 100 лет назад в 60 километрах от Семея у подножья гор Дельбегетей и речки Гурбанчар два раза в году (весной, осенью) действовала Чарская ярмарка.

«Ярмарка была самая большая в этом районе, специализированная, то есть она предназначалась для продажи скота. Весь скот, который был продан на Чарской ярмарке увозился в Омск. Весь нереализованный скот переправлялся на Кояндинско-Ботовскую ярмарку. Хочется отметить, что на Чарской ярмарке было большое скопление торговцев. Продавали мелкий, крупный рогатый скот, а также лошадей закупали здесь для госнужд и армии. Мы часто выезжаем в этот район, обследуем и изучаем. У дороги справа и слева имеются небольшие остатки фундаментов, то есть там стояли небольшие избы, где происходил обмен и покупка скота между торговцами. В основном скот на этой ярмарке обменивали на ткани»,- отметил М. Сасанов.

В ходе очередной экспедиции краеведы обнаружили в этой местности большое количество свинцовых пломб, которыми запечатывались рулоны тканей, посуды и замков.



«В основном были найдены пломбы купца Викулы Морозова. Почти 80 процентов найденных пломб принадлежали ему. Он производил ткани и упаковывал их, а потом успешно здесь реализовывал. Хоть и фамилия Морозова одна, но на самом деле это была большая династия, одна из богатейших семей в России. Сам Викула Морозов являлся племянником Захара Морозова, это второй сын Савы. Получается дядя и племянник торговли на этой ярмарке. У дяди было Богородско-Глуховская мануфактура, она также производила ткань, а у Викулы Морозова свое производство. Они торговали в разных частях ярмарки. Поэтому на одном месте мы находим пломбы Викулы Морозова, на другом – Захара Морозова. Интересный факт. Семья одна, а вот располагались они в разных частях ярмарки. Это значит, что у каждого был свой интерес», - делится своими наблюдениями М. Сасанов.

«По этим находкам можно понять, какой был оборот и какая была бойкая торговля. Я нашел 28 пломб и 10 монет того времени. По пломбам стало понятно, что ткань пользовалась большим спросом среди казахов, так как ткань была очень высокого качества. Ткань на ярмарке была самым ходовым товаром», - отметил краевед.

М .Сасанов рассказал, что у Дельгебетейских гор находился постоялый двор, который назывался «40 дворов». Строения примечательны тем, что там стоят стены, выложенные из камней, которые выше человеческого роста.





«Они до сих пор стоят. Это полноценные здания, но они без перекрытия. Отмечу, что такие сооружения мало сохранились в нашей степи. Они привлекают к себе внимание. Жалко, но сейчас строения тоже разрушаются. Еще пройдет некоторое время, и они сравняются с землей. При этом с этого постоялого двора, видна вся Чарская ярмарка как на ладони, то есть там очень хороший обзор», - сообщил председатель краеведческого общества.

Кроме того, М. Сасанов рассказал, что недалеко от Чарской ярмарки имеется известная могила под названием - Кара-молла. Местность отмечена на многих старинных картах.

«В этой местности как раз Абай собирался со всеми старейшинами, где они переписывали новый свод законов. Там также установлен памятник кагану Западно-тюркского каганата Бахадуру, который якобы был похоронен в 7-8 веке. Все дело в том, что в этой местности находилась летняя ставка кагана», - добавил М.Сасанов.

Отметим, что по дороге на Чарскую ярмарку краеведы обнаружили старый колодец. Он выложен камнем, и там имеется плита, где выбит крест с надписью: Иван Кузнецов. При этом на ней отсутствовали даты рождения и смерти. Поэтому краеведы считают, что это не надгробный, а памятная камень, который был установлен в честь создателя этого колодца. Подобная традиция по увековечению имеется в Украине.

«Если сложить все эти моменты воедино, то этот регион представляет большой интерес для краеведов и историков. На Чарской ярмарке степняки могли продать свой скот. Здесь был очень большой оборот скота. Чарская ярмарка считалась второй в Казахстане после Кояндинско-Ботовской ярмарки, которые специализировались именно на продаже скота», - подытожил М. Сасанов.



