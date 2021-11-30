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О ценах на уголь рассказали в СКО

30 Ноября 2021 16:55
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О ценах на уголь рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска заверили, что стоимость угля остается на прежнем уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным госоргана, цены на уголь варьируются от 8,7 тысячи тенге до 17 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки угля. В частности, экибастузский стоит от 8,7 тысячи до 10 тысяч тенге, шубаркульский - 13-16,6 тысячи тенге, каражаринский – 13-17 тысяч тенге,⁣ майкубинский – 12-15 тысяч тенге за тонну.

В железнодорожных тупиках области имеется более 4 тысяч тонн угля. В том числе, тысяча тонн – в Петропавловске.

Ежедневно из тупиков города реализуется не менее 800 тонн угля.⁣ На станции «Петропавловск» находится 500 тонн шубаркульского угля и 70 тонн каражаринского угля.⁣⁣ В пути – более 2,5 тысячи тонн шубаркульского угля.

В горакимате подчеркнули, что уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона.⁣⁣

Несколько дней назад Министерство индустрии и инфраструктурного развития разъяснило основные вопросы о ценах и поставках угля в регионы.


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#Энергетика   #Северо-Казахстанская область   #Экономика  
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Автор:

Олеся Жуковень

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