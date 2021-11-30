О ценах на уголь рассказали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска заверили, что стоимость угля остается на прежнем уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным госоргана, цены на уголь варьируются от 8,7 тысячи тенге до 17 тысяч тенге за тонну в зависимости от марки угля. В частности, экибастузский стоит от 8,7 тысячи до 10 тысяч тенге, шубаркульский - 13-16,6 тысячи тенге, каражаринский – 13-17 тысяч тенге,⁣ майкубинский – 12-15 тысяч тенге за тонну.

В железнодорожных тупиках области имеется более 4 тысяч тонн угля. В том числе, тысяча тонн – в Петропавловске.

Ежедневно из тупиков города реализуется не менее 800 тонн угля.⁣ На станции «Петропавловск» находится 500 тонн шубаркульского угля и 70 тонн каражаринского угля.⁣⁣ В пути – более 2,5 тысячи тонн шубаркульского угля.

В горакимате подчеркнули, что уголь будет завозиться в течение всего отопительного сезона.⁣⁣

Несколько дней назад Министерство индустрии и инфраструктурного развития разъяснило основные вопросы о ценах и поставках угля в регионы.