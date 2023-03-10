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О целях партии AMANAT рассказал Айдос Сарым

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Марта 2023, 21:31
О целях партии AMANAT рассказал Айдос Сарым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член партии AMANAT, кандидат в депутаты Мажилиса Айдос Сарым рассказал о предвыборной программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша программа написана вместе с народом. Мы знаем реальные проблемы людей, и только мы их можем решить. Мы наведем порядок в стране и обеспечим социальную справедливость. Мы добьемся возвращения незаконно выведенных капиталов. Усилим борьбу с коррупцией, олигополиями и латифундистами. Мы добьемся увеличения доходов каждой семьи, каждого казахстанца. Мы примем новый социальный кодекс. Мы повысим пенсии и базовые пенсии для старшего поколения, добьемся досрочного выхода на пенсии для работников вредных профессий», - сказал Айдос Сарым во время теледебатов в эфире телеканала КТК.

Также Айдос Сарым отметил вопрос по поводу увеличения зарплат учителям и врачам, социальным работникам и военнослужащим.

«Увеличим соцпомощь в 1,5 раза для почти 2 млн граждан. Мы построим школы на более чем 1 млн ученических мест. Построим жилье для 730 тысяч семей. Мы в сфере экономики откроем сотни предприятий, которые ежегодно будут генерировать свыше 40 тысяч качественных рабочих мест. Обеспечим стабильные работы 1,5 млн молодых сограждан. Примем новый Налоговый кодекс, который создаст равные правила игры для всех. Снимем 15 тысяч регуляторных барьеров для бизнеса», - заявил член партии AMANAT.

«Возродим село, направив на это 1 трлн тенге. Мы реализуем 100 инвестпроектов в аграрном секторе, направив на это 1,5 млрд долларов. Мы продолжим проект «Жер аманаты» и вернем государству еще 5 млн га земли. Дорогие избиратели, мы гарантируем выполнения наших предвыборных обещаний», - отмечает Айдос Сарым.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.


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