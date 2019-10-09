О будущем Алматы рассказал Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о будущем мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй стратегический приоритет – Алматы должен стать городом без окраин. Это должен быть полицентричный город, где у каждого района есть свои места притяжения с уникальными характеристиками. Нам нужны высокие стандарты жизни алматинцев во всех без исключения районов города. Это принципиально важно, поскольку сегодня наблюдается разрыв в уровне жизни между центром и окраинами», - отметил Бакытжан Сагинтаев, рассказывая о проекте долгосрочного развития города «Алматы-2050».

Аким подчеркнул, что на окраинах во многих микрорайонах нет центрального водоснабжения и канализации, не развита дорожная сеть, не освещены улицы.

«Подавляющее большинство объектов образования, здравоохранения, культуры, общественных пространств находится в «верхних» районах, южнее проспекта Райымбека. Средняя зарплата в Медеуском районе в 2 раза выше, чем в Наурызбайском. Разрыв в уровне развития центра и окраин мегаполиса – ключевые причины маятниковой миграции и заторов на дорогах. Для решения этих проблем мы разработали план «Новый Алматы». Его главная цель – в ближайшие 5 лет в целом решить во всех районах города вопросы обеспечения водой, освещения, благоустройства дворов, общественного транспорта, строительства жилья, детсадов, школ, дорог», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В своем выступлении он привел данные, что на развитие окраин потребуется около 800 млрд тенге бюджетных и частных инвестиций. К примеру, до конца 2021 года власти планируют полностью обеспечить водой и канализацией 23 микрорайона на окраинах города, освещением – 100% улиц и дворов.

Кроме того, постепенно планируется переместить фокус развития и основную городскую активность из исторического центра на 6 новых зон роста мегаполиса, в основном в «нижних» районах и на окраинах.

«Кроме того, будем развивать зону «Восточные ворота» рядом с аэропортом, «Северные ворота» в направлении Капшагая, «Западные ворота» в районе ТЭЦ-2 и Индустриальной зоны, «Южные ворота» в сторону Каскелена. По-новому будет развиваться СЭЗ «Парк инновационных технологий». Во всех этих зонах мы сможем сосредоточить бóльшую часть прироста населения и рабочих мест», - сказал аким.

В Новом Алматы, как теперь называют окраины города, власти планируют развивать рекреационную зону – создавать новые скверы, парки и зоны отдыха для горожан.

«Вместе с тем развитие города по принципу полицентричности будет сопровождаться работой по сохранению облика старого исторического и культурного центра Алматы. Мы сейчас начали аудит старых зданий, являющихся памятниками истории и архитектуры. Исторический центр – это сердце Алматы, и все мы должны знать и гордиться им», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Ранее Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегии развития города до 2050 года.

По его словам, долгосрочная цель для Алматы - войти в Топ-100 городов мира по качеству жизни.