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Международное информационное агентство «Казинформ»
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kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
В мире
Центральная Азия
Евразия
Ближний Восток
Америка
Африка
Происшествия
Казахстан
Регионы
Общество
Закон и Право
Культура
Спорт
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15:08, 12 Август 2021 | GMT +6
О борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане. Вакцинация (на 11.08.2021)
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