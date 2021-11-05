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О болеющих COVID-19 детях и беременных рассказали в Атырау
5 Ноября 2021 05:07
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О болеющих COVID-19 детях и беременных женщинах рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 18 беременных женщин. У 13 из них болезнь протекает с осложнениями и они получают лечение в инфекционных стационарах, пять находятся на амбулаторном лечении. Также COVID-19 болеют 49 детей разного возраста. В большинстве своем болезнь протекает в леткой форме. Всего пятеро детей получают лечение в инфекционных стационарах, 44 находятся на амбулаторном лечении.
Как ранее сообщалось, шесть тысяч студентов Атырауской области вакцинировались от COVID-19.
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