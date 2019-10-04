О благородной профессии учителя рассказала представитель династии педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Педагоги всецело посвящают свою жизнь воспитанию и всестороннему развитию детей, и эту черту стараются передать своим же детям. Так возникают династии. По словам Касым-Жомарта Токаева, для повышения конкурентоспособности нации сегодня важно добиться реального повышения статуса педагога. Комплексные меры поддержки учителей предусмотрены в проекте закона «О статусе педагога». Это и сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и материальные стимулы. О благородной профессии рассказала представительница династии учителей Ляззат Сегизбаева в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Ляззат Сегизбаева, расскажите о себе. Как вы стали учителем? Ваше ли призвание быть педагогом?

- Меня зовут Сегизбаева Ляззат Маулткановна. Я являюсь учителем английского языка в школе гимназии №26. Стаж работы составляет девять лет. Сама я родом из города Семея. Проработав там два года по программе «С дипломом - в село!» стала лучшим полиглотом района. Позже я достигла звания лучшего полиглота ВКО. Затем приехав в столицу, решила покорить ее. Здесь мне предложили работу, и так я осталась в перспективном, быстроразвивающемся городе - Нур-Султане.

- Нам известно, что вы являетесь частью династии педагогов. Вы сами решили пойти по стопам родителей?

- Верно, общий стаж нашей семейной династии составляет 113 лет. С детства я видела весь объем работы, которую проделывали мои родители. Уже тогда я чувствовала всю серьёзность и ответственность профессии педагога. Мой отец - учитель казахского языка и литературы, он преподает более сорока лет. Также сестра - учитель английского языка, у нее стаж работы 23 года. Ее муж - учитель с двадцатилетним стажем, а также сноха преподает на протяжении двадцати лет. Если честно, с детства я бы не сказала, что я горела желанием идти в преподаватели. Потому что я видела, насколько это сложная работа. Но, когда я оканчивала 11 класс, перед ЕНТ отец мой выразил свое желание, чтобы я продолжила его путь. И, как папина дочь, я согласилась. Но учительская работа меня также привлекала тем, что работа с детьми очень интересная, а направлять их в нужное русло - еще интереснее. Когда ты видишь счастливые глаза детей, когда у них что-то получается, это является высшей наградой для любого учителя.

- Вы сказали, профессия педагога также может быть и сложной. Скажите, с какими трудностями вы сталкивались в процессе работы?

- Работа с детьми – сама по себе большая ответственность, но параллельно нам приходится работать с очень большой нагрузкой именно в плане документации. Вести высококачественные уроки наряду с ведением бумаг усложняет процесс обучения. В целом работа с детьми для меня в удовольствие.

- Есть ли в Вашей профессии возможность проявить свое творчество?

- Профессия учитель уже говорит о том, что мы люди творческие. И здесь можно стопроцентно реализовать свои творческие способности. Для этого есть все условия. Например, когда я только начинала свой карьерный путь, школы не были оснащены столь современными технологиями. Сейчас же есть все возможности для того чтобы представить свое творчество и методы ведения уроков для учеников. Учитель может с телефона, подключившись к WI-FI, проверять домашнее задание, ставить оценки. Это, естественно, приближает нас к эффективной работе и экономит время.

- Каких наград и достижений Вы добились в качестве учителя?

- Для педагогов проводят много различных олимпиад, а также конкурсы для поощрения их работ. У меня очень много грамот от начальника управления образования, от акима Сарыаркинского района. Также в прошлом году я выиграла грант на международную практику от Министерства образования в Индию, в город Хайдарабад. Всего из Казахстана поехали 25 учителей английского языка. Это был международный обмен опытом. Стипендия была достаточно ощутима. Мы провели шесть недель, защищая свои проекты, сравнивали образовательную систему Казахстана и Индии.

- Какие качества необходимы, чтобы стать квалифицированным и востребованным учителем?

- Мне нравятся слова Льва Толстого. Он говорил, что для хорошего учителя достаточно двух качеств – это большие знания и большое сердце. Я с ним согласна, но от себя я хотела бы добавить, что сейчас учитель должен быть разносторонним, соответствуя требованиям современности. Сегодня, в век новых технологий, дети могут преуспеть больше в получении знаний, чем взрослые. Мы, педагоги, должны знать их требования, чтобы ответить на вопросы. Необходимо также быть тактичным, вежливым, лояльным.

- Что Вы посоветуете Вашим молодым последователям в этой познавательной профессии?

- Не нужно бояться работы учителя. Сегодня у учителей достойная заработная плата. Повышают статус педагога. Если педагог знает свой предмет, любит детей, то он станет успешным. Никогда не стойте на месте. Всегда нужно развиваться, учиться каждый день, что должно быть свойственно каждому педагогу.

- Спасибо за беседу!