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    13:40, 31 Декабрь 2022 | GMT +6

    О безопасности пиротехники призывают позаботиться казахстанцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения призывают казахстанцев позаботиться о безопасности пиротехнической продукции, чтобы избежать ожогов и травм при запуске салютов и фейерверков , передает МИА «Казинформ».

    В целях профилактики рекомендуется не использовать самодельные изделия. Приобретая пиротехническую продукцию, проверять наличие сертификата соответствия, инструкции, срок годности. Выбирая пиротехнические средства, обращать внимание на их внешний вид. Не брать изделия измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

    Следует помнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму.

    Соблюдение таких несложных правил поможет провести праздники без вреда для здоровья.


    Теги:
    Минздрав РК Общество Безопасность Здравоохранение Новый год
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