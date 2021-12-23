О бесплатных кружках и секциях для актюбинских детей рассказали в акимате

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В рамках внесенных изменений в закон о культуре и спорте по системе подушевого финансирования детских кружков и секций в Актюбинской области в этом году было создано 11500 бесплатных мест. Всего потребность в бесплатных кружках и секциях в регионе составляет 35 тысяч мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, сколько детских спортивных секций на бесплатной основе было создано в частных организациях, рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Нурбол Сыдыков.

Как известно, главная цель данной реформы состояла в том, чтобы перенаправить «львиную долю» бюджетов управлений культуры и спорта на подушевое финансирование детей для занятия спортом и искусством. Такое решение должно было облегчить финансовую нагрузку на родителей, которые платили немалые суммы за кружки и секции для своих детей.

В связи с этим были разработаны предложения и дополнения в закон о культуре и спорте. Президент Касым-Жомарт Токаев 30 декабря 2020 года подписал закон о соответствующих поправках в законодательство. А 1 мая 2021 года правила подушевого финансирования кружков и секций вступили в силу.

По словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Нурбола Сыдыкова, в этом году на подушевое финансирование по сфере спорта в Актюбинской области было выделено 323 млн тенге.

«На 2021 год было запланировано финансирование подушевого спортивного заказа в размере 323 млн тенге с охватом 3636 детей. Средства были выделены в сентябре, в результате было открыто 8 тысяч бесплатных мест по 20 спортивным направлениям, которые раньше были на платной основе. Бесплатные места были открыты в целях облегчения финансовой нагрузки на родителей. Ранее мы проводили анализ и определили наиболее востребованные спортивные секции и именно на данные виды и были направлены выделенные средства», - комментирует Н. Сыдыков.

На данный момент в Актюбинской области 152 организации оказывают услуги государственного спортивного заказа.

На следующий год, по словам Н. Сыдыкова, планируется увеличить охват детей, однако все зависит от суммы финансирования.

«В актюбинском регионе насчитывается около 35 тысяч детей, которых необходимо охватить кружками и секциями. Мы разделили эти показатели между сферой культуры и спорта, получается, необходимо создать по 17 тысяч кружков в каждой сфере. В 2022 году мы будем просить дополнительного финансирования для реализации системы подушевого финансирования. Планируется увеличение охвата детей в сфере спорта, доведя этот показатель до 17 тысяч человек, но все зависит от финансирования», - говорит Н. Сыдыков.

Зарегистрироваться на бесплатные кружки в сфере спорта можно через единый портал artsport.edu.kz, который начал работать в стране с 1 мая. Родители проходят регистрацию на портале и выбирают секции для ребенка. После этого они получают электронный ваучер и с его помощью могут пользоваться услугами. Ребенок занимается – государство оплачивает 12 уроков в месяц, то есть три в неделю. На сегодняшний день установлен лимит для количества кружков и секций на одного ребенка – их может быть всего два.

Как рассказали в областном управлении культуры, по их направлению в этом году было открыто 3500 бесплатных мест.

«С мая 2021 года согласно внесенных изменении и дополнении в Закон РК «О культуре» реализуется проект подушевого финансирования государственного творческого заказа. Из областного бюджета на эти цели выделено более 150 млн тенге на 3500 детей. На 2022 год запланировано выделить 332,4 млн тенге на 4663 детей», - говорит руководитель управления культуры Алтынай Юнисова.



