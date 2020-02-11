О беременных ВИЧ-положительных женщинах и инфицированных детях рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Число беременных ВИЧ-положительных женщин и инфицированных детей назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауском областном СПИД-центре на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция состоят двое детей. Один из них был зарегистрирован в 2016 году, второй – в 2017-м. Еще семь малышей, имевшие перинатальный контакт, на данный момент до уточнения диагноза находятся под наблюдением у медиков», - сообщила заведующая диспансерным отделом областного центра СПИД Баян Аустниязова.





Всего в области беременность зафиксирована у 71 ВИЧ-положительной женщины, у 44 из них инфекция была выявлена впервые, остальные 27 - это повторно забеременевшие на фоне ВИЧ-инфекции. Последним пришлось прервать беременность. С начала нового года на учет встала еще одна беременная, на данный момент ее организм поддерживается анти-ретровирусными препаратами.

«По итогам прошлого года на «Д» учете в СПИД-центре состояли шесть ВИЧ-инфицированных беременных женщин. Одной из них по медико-социальным показаниям беременность была прервана. У четырех женщин роды состоялись, в их числе родила иностранка, которая поступила в областной перинатальный центр при беременности в 31 неделю. После благополучных родовспоможений медики тут же провели профилактические мероприятия антиретровирусными препаратами, чтобы ВИЧ-инфекция не передалась от матери к ребенку» — сказала заведующая диспансерным отделом областного центра СПИД Баян Аустниязова.