О 47-градусной жаре предупредили кызылординцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 3 июня в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с, сильная жара 35-37 градусов.

В Атырау днем 3 июня ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с, сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 80-85%.

Днем 3-4 июня в Атырауской области на юге ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Днем 3, 4 июня в Алматинской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

3 июня в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%. Днем 3-4 июня на юге Кызылординской области ожидается очень сильная жара 47 градусов.

3 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Днем 3 июня в Актюбинской области по югу ожидается сильная жара 38 градусов. Вероятность шторма 90-95%.