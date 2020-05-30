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О 44 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

30 Мая 2020 12:52
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О 44 новых случаях коронавируса рассказали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырауской области зарегистрировано 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

30 инфицированных являются сотрудниками подрядных организаций, работающих на Тенгизском месторождении. Они выявлены при прохождении скрининга перед демобилизацией. Еще 13 инфицированных- жители Жылыойского района, контактировавшие с ранее выявленными зараженным коронавирусом, а также жительница Макатского района, 1977 года рождения.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1024 человека с инфекцией COVID-19. Выздоровевших - 294.



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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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