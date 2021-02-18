НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О 25-градусном морозе предупредили жителей Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 20 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7 тепла, местами 2-7 мороза до 15-20, местами 20-25 мороза.