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    17:12, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    О 25-градусном морозе предупредили жителей Восточного Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О 25-градусном морозе предупредили жителей Восточного Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 20 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха от 2-7 тепла, местами 2-7 мороза до 15-20, местами 20-25 мороза.


    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Казгидромет Главная для mail.ru
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