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Нюансы арендного жилья без права выкупа пояснили очередникам Нур-Султана
24 Октября 2019 02:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день арендное жилье со статусом «без выкупа» становится преимущественным видом жилья для распределения очередникам в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение КГУ «Жилищный фонд» акимата г.Нур-Султан» в Instagram.
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Из коммунального жилищного фонда выдается только арендное жилье. Арендное жилье бывает двух видов: с правом выкупа и без права выкупа, напоминают в Жилфонде.«В этом году построили только арендное жилье без права выкупа, поэтому всем очередникам будет выдаваться арендное жилье со статусом «без выкупа». Такой вид жилья не выдается вам временно, вы можете в нем жить хоть всю жизнь, продлевая договор найма каждые 5 лет. Если с вами что-то случится, ваши совершеннолетние члены семьи, указанные в договоре найма, могут переоформить договор на свое имя. То есть никого из ваших родных «не выгонят на улицу», как боятся многие очередники, если они переоформят на себя договор найма после
смерти основного нанимателя», - пояснили в Жилфонде.
При получении такого вида жилья с очередниками заключают договор найма на 5 лет, который можно продлевать каждые последующие 5 лет, и так всю жизнь. Но следует учесть, что арендное жилье для работающей молодежи дается только на 5 лет.
«Если вы заселились в арендное жилье без выкупа, за время проживания в такой квартире вы можете накопить на первоначальный взнос уже на свою квартиру. Если раньше за аренду жилья вы оплачивали 90 000 - 120 000 тенге ежемесячно, то за данное жилье будете оплачивать 5 000 - 15 000 тенге, что дает вам возможность откладывать деньги для покупки своего жилья», - отметили в Жилфонде.При этом, обращается внимание на то, что арендное жилье с правом выкупа остается как вид арендного жилья - данный вид жилья не отменили. Поэтому не желающие заселяться в арендное жилье без права выкупа имеют право ждать, когда построят жилье с правом выкупа. Напомним, что арендное жилье с правом выкупа выдается очередникам только при наступлении их очередности.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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