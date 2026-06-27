«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал вратаря юниорской сборной Казахстана на драфте НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал вратаря юниорской сборной Казахстана Даная Шайикова на драфте НХЛ, передает Kazinform со ссылкой на shaiba.kz.

Во второй день драфта 19-летний голкипер был выбран под общим 67-м номером. Шайиков является воспитанником алматинской школы хоккея.

В минувшем сезоне вратарь выступал за клуб «Гатино Олимпикс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Он провел 50 матчей регулярного чемпионата, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надежности 2,78.

В 2024 году Шайиков защищал цвета юниорской сборной Казахстана на Кубке Президентского спортивного клуба, где принял участие в двух матчах.