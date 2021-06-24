Нынешняя церемония URKER-2021 по-настоящему особенная - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Особенность национальной премии «URKER-2021» в области печатной, радио, интернет-журналистики в этом году назвала министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр информации и общественного развития Аида Балаева на церемонии награждения, отметила, что в адрес организаторов в этом году поступило 340 работ на соискание премии. Всего за годы учреждения национальной премии были поданы 2833 проекты, 55 из них признаны победителями.

«Нынешняя церемония по-настоящему является особенной. Она не только посвящена 30-летию независимости, которое страна отмечает в этом году, но и наглядно обозначает роль каждого из вас в становлении Отечества. В этот раз URKER присуждается по 12 номинациям, где по праву добавлена специальная номинация «Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости». Уверена, что этой премии достойны все 340 номинантов, но а лучшая награда - признание многомиллионной аудитории республиканских, региональных радиостанций, печатных и интернет изданий», - сказала министр Аида Балаева.

Напомним, сегодня в столичном «Қазмедиа орталығы» проходит торжественная церемония награждения победителей национальной премии «URKER-2021».