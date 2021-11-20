Няня украла золотые украшения у работодателей в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе няня украла золотые украшения у своих работодателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.
«29-летняя местная жительница, обнаружив пропажу своих золотых изделий, обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже ювелирных изделий задержана полицейскими. Ею оказалась 19–летняя девушка, работавшая няней в данной семье. Няня, совершившая кражу у работодателей, дала признательные показания, а также рассказала, что совершала кражи в момент, когда хозяев не было дома, а золотые изделия сдавала в ломбард», - сообщили в пресс-службе.
К слову, все золотые изделия были возвращены владельцу, сумма ущерба устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 ч. 3 УК РК «Кража».
Департамент полиции Актюбинской области предупреждает граждан быть бдительными. При найме на работу людей интересоваться их прошлым, рекомендациями с прежних мест работы, а также требовать копии документов.
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