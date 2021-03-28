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    21:30, 27 Март 2021 | GMT +6

    Няня украла золотые украшения на 750 тысяч тенге у столичной семьи

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 33-летняя няня украла золотые изделия стоимостью 750 тысяч тенге в семье, где она проработала несколько месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султана.

    О краже колец в полицию сообщила хозяйка, обнаружившая пропажу.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже ювелирных украшений задержана столичными полицейскими.

    Няня, совершившая кражу у работодателей, дала признательные показания, а также рассказала, что совершила кражу в момент, когда хозяев не было дома.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность женщины к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. При найме на работу людей интересоваться их прошлым, рекомендациями с прежних мест работы, а также требовать копии документов.



    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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