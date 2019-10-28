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вчера 17:34
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вчера 13:47
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вчера 13:30
Няня обокрала семью в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 33-летняя няня украла 1000 долларов и 500 евро в семье, где поработала больше месяца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Жительница города Павлодар в целях безопасности своего чада не стала нанимать няню по частным объявлениям, а обратилась к услугам одного из агентств, в котором ей порекомендовали 33-летнюю жительницу областного центра. Няня проработала в данной семье более месяца; нареканий у родителей к работе не было, но в один из дней женщина, воспользовавшись отсутствием владельцев, совершила кражу денежных средств в сумме 1000 долларов США и 500 евро», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
По подозрению в совершении этой кражи полицейскими няня задержана, отметили в департаменте. «Со слов женщины, деньги потратила на свои нужды, чтобы закрыть кредит. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК», - добавили в полиции.
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