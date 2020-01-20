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Няня била ребенка в Алматы: дело расследуется

20 Января 2020 21:13
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Няня била ребенка в Алматы: дело расследуется

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Алматы отреагировали на видео с избиением ребенка. На кадрах видно, как малыша бьет няня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департамент полиции города Алматы сообщает о том, что факт нанесения побоев няней малолетнему ребенку в настоящее время расследуется в Управлении полиции Ауэзовского района по территориальности», - сообщили в пресс- службе Департамента полиции Алматы.

Как отметили стражи порядка, по результатам разбирательства будет дана правовая оценка действиям гражданки А., 1981 года рождения, с дальнейшим принятием мер в отношении нее в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, появилось видео избиения ребенка няней.



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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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