Няня била ребенка в Алматы: дело расследуется

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские в Алматы отреагировали на видео с избиением ребенка. На кадрах видно, как малыша бьет няня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции города Алматы сообщает о том, что факт нанесения побоев няней малолетнему ребенку в настоящее время расследуется в Управлении полиции Ауэзовского района по территориальности», - сообщили в пресс- службе Департамента полиции Алматы.

Как отметили стражи порядка, по результатам разбирательства будет дана правовая оценка действиям гражданки А., 1981 года рождения, с дальнейшим принятием мер в отношении нее в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, появилось видео избиения ребенка няней.



