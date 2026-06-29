Nvidia теряет позиции в Китае на фоне роста Huawei

Продажи чипов искусственного интеллекта Nvidia в Китае значительно сократились из-за экспортных ограничений США и усиления позиций местного производителя Huawei, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

Пока Вашингтон ограничивал поставки передовых чипов Nvidia, Китай активно развивал собственные технологии. В результате Huawei смогла практически сравняться с Nvidia по доле китайского рынка, а аналитики прогнозируют дальнейший рост ее лидерства.

Согласно отчету Bernstein, международной компании, занимающейся исследованиями фондового рынка и брокерскими операциями, в 2025 году доля Nvidia на китайском рынке ИИ-чипов составляла около 40%, что примерно соответствовало доле Huawei. По прогнозам Bernstein, в этом году доля Nvidia на рынке сократится примерно до 8%, в то время как доля Huawei, скорее всего, вырастет примерно до 50%.

По некоторым показателям самые продвинутые коммерческие ИИ-чипы Huawei серии Ascend 950 можно сравнить с H200 от Nvidia, который, по мнению отраслевых аналитиков, является одним из самых мощных продуктов Nvidia.

DeepSeek, быстрорастущий китайский конкурент ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, заявил, что его последняя модель искусственного интеллекта V4, выпущенная в апреле, была адаптирована для передовых чипов Ascend от Huawei.

Аналитик Morningstar Феликс Ли считает, что чипы китайского производства потенциально могут заменить чипы Nvidia.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп разрешил Nvidia продавать чипы H20 для ИИ в Китае, снизив их вычислительную мощность.

Ранее сообщалось, что Nvidia инвестирует 2 млрд долларов в Marvell для ускорения ИИ-сетей.