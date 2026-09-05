Nvidia покупает ИИ-платформу Hugging Face за $13 млрд

Nvidia договорилась о покупке платформы Hugging Face, которая объединяет разработчиков и пользователей моделей искусственного интеллекта. Сумма сделки составит около $13 млрд, передает Kazinform со ссылкой на AP .

Hugging Face останется открытой платформой, несмотря на переход под контроль Nvidia. Пользователи смогут продолжать загружать, распространять и настраивать модели искусственного интеллекта.

Президент Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания рассчитывает на дальнейший рост интереса к ИИ с открытым исходным кодом. Такой подход позволяет компаниям использовать готовые модели и адаптировать их под собственные задачи вместо оплаты закрытых ИИ-сервисов.

По словам Хуанга, Nvidia делает ставку на то, что все больше организаций будут выбирать открытые модели вместо проприетарных решений таких компаний, как OpenAI и Anthropic.

Сделка происходит на фоне растущих опасений по поводу безопасности ИИ. Всего через месяц после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о создании механизма проверки рисков для национальной безопасности, связанных с наиболее передовыми системами искусственного интеллекта, произошла серия атак на ИИ-платформы.

В указе Трампа предусмотрена оценка потенциальных угроз со стороны наиболее мощных ИИ-систем в течение месяца до их публичного выпуска.

Покупка Hugging Face укрепит позиции Nvidia в сфере программного обеспечения и открытых технологий искусственного интеллекта. Компания уже занимает доминирующее положение на рынке чипов, используемых для обучения и работы современных ИИ-моделей.

Ранее сообщалось, что Nvidia инвестирует 2 млрд долларов в Marvell для ускорения ИИ-сетей.