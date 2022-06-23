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Нужны жесткие меры по борьбе с контрабандой – спикер Сената
23 Июня 2022 11:55

Нужны жесткие меры по борьбе с контрабандой – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев высказался о введении акцизов на нагреваемый табак и отметил необходимость эффективной борьбы с контрабандой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, для достижения реального результата нужно не только повышать акцизы на эту продукцию, но и эффективно бороться с контрабандой.

«Важно, чтобы недобросовестные предприниматели и люди, которые этим занимаются, не начали завозить изделия с нагреваемым табаком контрабандным путем. Все меры, которые предлагает Миннацэкономики, не будут работать. Поэтому политика по повышению акцизов должна сопровождаться очень жесткими мерами по борьбе с контрабандой», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Ранее сообщалось, что в 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро.

«Как вы знаете, в рамках ЕАЭС приняты обязательства по гармонизации (сближению) ставок акцизов на табачную продукцию. В 2024 году акцизы на сигареты должны быть установлены на уровне не менее 28 евро», - сказал Алибек Куантыров, представляя законопроект по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Министр пояснил, что предлагается поэтапное увеличение акцизов на сигареты.

«Предлагается поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на пленарном заседании Мажилиса.


Автор:
Корреспондент
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