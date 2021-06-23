Нужны судебные эксперты в сфере защиты интеллектуальной собственности – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Гульнар Бижанова прокомментировала вопрос введения отдельной специальности касательно защиты интеллектуальной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы дали академическую свободу вузам. В рамках академической свободы введение той или иной специальности требует ее востребованности на рынке. В настоящее время объем рынка интеллектуальных объектов в Казахстане, видимо, не столь велик для вузов, чтобы вызвать интерес по введению отдельной специальности. Хотя, это по большому счету, вопрос будущего. Потому что, на сегодняшний день у нас в стране работает 158 патентных поверенных», – сказала Гульнар Бижанова на пленарном заседании Мажилиса в рамках обсуждения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности».

По ее словам, они представляют интересы как отечественных, так и иностранных правообладателей.

«В то же время, законопроектом мы не оставляем эту тему, потому что важно поднять уровень качества защиты законных интересов авторов и правообладателей, особенно отечественных, в том числе обеспечить квалификационные требования к патентным поверенным. Поэтому законопроектом у нас предусмотрены нормы по обязательному четырехлетнему опыту в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, либо годичного стажа в палате патентных поверенных. И неважно, в нашей стране это происходит или в другой. Эти требования должны быть сохранены», – подчеркнула депутат.

В целом, мы уверены, что весь тот пул поправок, который идет в законопроекте, будет способствовать развитию рынка интеллектуальной собственности в стране и спросу на эту специальность. Более того, мы сейчас обсудили предыдущий законопроект – сейчас нужны уже судебные эксперты в сфере защиты интеллектуальной собственности и вузам есть, о чем задуматься», – заключила Г. Бижанова.