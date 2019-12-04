Нужны образовательные программы, отвечающие современным вызовам – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги Национального совета по квалификациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работу над профессиональными стандартами мы начали по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2012 году. На сегодня разработаны 480 профстандартов. Они охватывают свыше 2,7 тысяч профессий. Нам нужны профстандарты и образовательные программы, отвечающие современным вызовам и быстрым изменениям на рынке труда. Это подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам занятости и труда 17 мая этого года», - сказал Аскар Мамин на заседании.





Он напомнил, что Главой государства поручено до конца марта 2020 года завершить работу по разработке Атласа новых профессий, на основе которого будут готовиться кадры в соответствии с потребностями рынка труда.

«Четвертая промышленная революция дает толчок появлению новых профессий и компетенций. Мы должны быть готовы к этому. Поэтому работа в данном направлении требует скоординированных действий всех сторон социального партнерства – государства, бизнеса, профсоюзов», - отметил Премьер.

Премьер-Министр поручил НПП «Атамекен ускорить утверждение профстандартов и совместно с Министерством образования и науки обеспечить актуализацию образовательных стандартов. По его словам, в дальнейшем инициатива и заказ на разработку новых профстандартов должны идти от потребностей производства.





«Именно работодатель должен определить: какой ему требуется специалист и с какими навыками», - заключил глава Правительства.

Премьер также поручил министерствам труда и социальной защиты населения, образования и науки совместно с НПП «Атамекен» вести постоянный мониторинг востребованных кадров с учетом глобальных изменений на рынке труда.



