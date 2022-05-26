Нужны новые методы повышения доходов граждан - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы приняли ряд законов и ознакомились с мерами, которые будут реализованы в рамках плана повышения доходов населения до 2025 года.

В ходе заседания депутаты рассмотрели и приняли Закон « О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона».

«Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Кыргызской Республике. Планируется, что в рамках этого визита будет достигнут ряд важных договоренностей. Закон, который мы сегодня рассмотрели и приняли, также предусматривает укрепление сотрудничества двух братских государств, в том числе в военно-технической сфере. Соглашение направлено на поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии» , - сказал Маулен Ашимбаев, комментируя принятый закон.

Сенаторами также был принят Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы заслушали информацию заместителя Премьер-Министра страны Ералы Тугжанова о мерах по реализации комплексного плана « Программа повышения доходов населения до 2025 года «.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что главной целью реализации модернизационной повестки Президента страны является улучшение жизни каждого гражданина Казахстана.

«Повышение доходов населения является стратегической задачей. От этого зависит доверие населения к государству и успех всех реформ. Граждане должны реально прочувствовать улучшение благосостояния. В связи с этим старые методы «освоения выделенных средств» - уже не будут работать. Поэтому целесообразно введение принципов проектного подхода. При этом необходимо предусмотреть личную ответственность конкретных руководителей за достижение запланированных результатов. Нужно также совершенствовать и механизмы контроля за выполнением программы» , - сказал Маулен Ашимбаев.

Обратили внимание депутаты и на то, что в реализацию данной программы вовлечено большое число государственных органов. В связи с этим принципиально важно обеспечить эффективную координацию их работы, подчеркнул Спикер Сената.

«В общей сложности эти меры охватывают 3,8 млн человек, а это практически половина трудоспособного населения страны. При этом для того, чтобы люди прочувствовали реальные улучшения, важно не допустить и параллельного необоснованного роста цен. Поэтому нельзя забывать, что ещё одной задачей программы повышения доходов населения является сдерживание инфляции» , - сказал председатель Палаты.

По итогам обсуждения, было отмечено, что Сенат Парламента страны намерен работать в этом направлении совместно с членами Правительства, оказывая им необходимую законодательную поддержку.