Нужны национальные рейтинги благотворительности, волонтерства и меценатства - Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужны национальные рейтинги благотворительности, волонтерства и меценатства. Такое мнение высказал Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо поощрять волонтерское движение в Казахстане. Важно, чтобы волонтерский опыт учитывался при приеме на работу, исчислении профессионального стажа, студенческой практики. Волонтерство должно стать естественным благородным порывом, который должен поощряться на всех уровнях власти и общества. Мы уверены, мы знаем, что казахстанцы очень отзывчивые и социально ответственные граждане. Мы видели, как наши сограждане как один откликались на призывы помочь пострадавшим от наводнений, иных бедствий и техногенных катастроф. Мы видим, как год от года растет число и количество благотворительной деятельности, в том числе и в сельской местности. Мы видим, что в стране на деле появился класс бизнесменов-меценатов, которые без бравады и пиара помогают государству и обществу реализовывать крупные проекты, помогают тысячам и тысячам наших сограждан преодолевать выпавшие на их долю трудности», – сказал К. Кушербаев.

Госсекретарь отметил, что в мировых рейтингах Казахстан находится в числе аутсайдеров по благотворительности. Поэтому нужны национальные рейтинги благотворительности, волонтерства и меценатства. Гражданский альянс Казахстана совместно с НПП «Атамекен» должен инициировать публикацию ежегодного национального доклада в сфере благотворительности и меценатства. Нужно способствовать тому, чтобы эта деятельность стала популярной, важной, нужной. Чтобы занятие благотворительностью, помощь ближнему стали сами по себе престижными.

«Возможно, нам следует принять закон о меценатстве и благотворительности, который будет в том числе предусматривать налоговые и иные льготы бизнесу. Важным направлением благотворительности, социального партнерства должны стать прозрачные и эффективные механизмы аккумулирования средств для решения социальных и иных задач и вопросов», – подчеркнул К. Кушербаев.