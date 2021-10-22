Нужны ли в школах уроки секспросвета - мнение главы Минобрнауки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно ли в школах внедрять уроки секспросвета? Своим мнением поделился министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспнодент МИА «Казинформ».

«В рамках школьной программы определенная, в соответствии с возрастом, информация уже заложена. В целом, когда мы говорим об этой теме, мы должны говорить не только о школе, потому что каждый родитель должен также воспитывать и заниматься своими детьми. Этот вопрос очень интимный. Это вопрос взаимодействия родителя с ребенком», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр также высказал мнение о том, кто из членов семьи должен говорить с ребенком на такие темы.

«Отец это будет говорить или мать - это зависит от того, какие взаимоотношения в данной семье. В некоторых семьях более близкие отношения у ребенка бывают с отцом, у некоторых с матерью, в соответствии с этим распределяются роли. В целом, разговоры на эту тематику и воспитательная работа должна возлагаться на родителей, это существенный компонент воспитательной работы», - считает Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр образовния и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация».



