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    20:04, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нужны ли в школах уроки секспросвета - мнение главы Минобрнауки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно ли в школах внедрять уроки секспросвета? Своим мнением поделился министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспнодент МИА «Казинформ».

    «В рамках школьной программы определенная, в соответствии с возрастом, информация уже заложена. В целом, когда мы говорим об этой теме, мы должны говорить не только о школе, потому что каждый родитель должен также воспитывать и заниматься своими детьми. Этот вопрос очень интимный. Это вопрос взаимодействия родителя с ребенком», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Министр также высказал мнение о том, кто из членов семьи должен говорить с ребенком на такие темы.

    «Отец это будет говорить или мать - это зависит от того, какие взаимоотношения в данной семье. В некоторых семьях более близкие отношения у ребенка бывают с отцом, у некоторых с матерью, в соответствии с этим распределяются роли. В целом, разговоры на эту тематику и воспитательная работа должна возлагаться на родителей, это существенный компонент воспитательной работы», - считает Асхат Аймагамбетов.

    Ранее министр образовния и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация».



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