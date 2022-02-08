Нужны кардинальные меры для снижения уровня коррупции – Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужны системные, кардинальные меры, подходы, в том числе политического характера, чтобы уровень коррупции снизился. Таким мнением поделилась общественный деятель Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент расставляет акценты исполнительным органам власти по тем вопросам, которые он ранее поднимал, детально разложил все поручения. Дальше будем наблюдать, как они будут выполняться. Что касается повышения налогов на майнинг, могу только поаплодировать этой мере. У нас тарифная тишина. То, что мы не поднимаем цены, принцип социальных тарифов на энергоносители сказывается на том, что майнинговые компани потом зарабатывают средства через биткоины, у нас изнашивается инфраструктура энергосектора. Поэтому поддерживаю меру о необходимости приведения в порядок этот рынок», - заявила Айгуль Соловьева.

Спикер также высказалась о том, чтобы акимы для достижения высоких результатов включали в учет старые дома и дачи.

«У нас любят отчитываться о том, что ввели в эксплуатацию столько жилья. Знаю женщину, которая уже 15 лет стоит в очереди на получение жилья с ребенком с ДЦП. Как эта очередь может не сдвигаться для женщины с ребенком с ДЦП в столице? На мой взгляд, к этому вопросу должна подключиться общественность и буквально мониторить, что на самом деле происходит и почему очередь медленно двигается. Жилье вводится в эксплуатацию, но люди не ощущают на себе его результат. Коррупция – самая больная тема. Январские события выстроены на недоверии народа к власти. Почему они ходили в акиматы, требовали, потому что коррупция пронизала все слои общества. Нужны системные, кардинальные меры, подходы, в том числе политического характера, чтобы уровень коррупции снизился. Думаю, что это было мировоззренческое выступление, чтобы коррупция безвозвратно ушла в прошлое», - считает эксперт.