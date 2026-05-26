Нужно ли вводить ограничения на доступ к соцсетям для детей в Казахстане — эксперт

Политолог, магистр юридических наук, эксперт в сфере государственного управления и общественной безопасности Дастан Даулитьяров в эфире радио Jibek Joly поделился мнением о том, где проходит граница между безопасностью детей и сохранением права на доступ к информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, цифровизация остается одним из ключевых направлений развития Казахстана, однако вместе с новыми возможностями появляются и новые вызовы, особенно для детей и подростков.

— Казахстан развивается в цифровом направлении, но не всё дозволено — должны существовать определённые правила пользования цифровой средой, — отметил Дастан Даулитьяров.

Он обратил внимание, что дети всe раньше начинают пользоваться интернетом и социальными платформами, при этом возрастают риски столкновения с деструктивным контентом, цифровой зависимостью и алгоритмическим воздействием.

По мнению эксперта, обсуждение ограничительных мер нельзя рассматривать исключительно как запретительную политику. Речь идет о поиске механизмов защиты несовершеннолетних и формировании безопасной цифровой среды.

Даулитьяров подчеркнул, что ответственность за безопасность подростков в интернете не может лежать только на государстве.

— Вопрос безопасности детей в интернете — это не только задача государства, но и ответственность семьи, школы и самих платформ, — сказал он.

Также эксперт отметил необходимость разделять развлекательный и образовательный контент и развивать инструменты цифровой грамотности. По его словам, современные технологии и алгоритмы способны формировать устойчивые пользовательские привычки, что требует дополнительного внимания со стороны общества и регуляторов.

Что касается соотношения свободы слова и защиты детей, по мнению спикера, любые меры регулирования должны реализовываться в рамках законодательства и учитывать баланс между правами пользователей и общественными интересами.

Напомним, ранее в Казахстане была озвучена инициатива о возможном запрете регистрации в социальных сетях для детей младше 16 лет. Вопрос находится на стадии обсуждения. Сторонники инициативы считают еe инструментом защиты психического здоровья подростков и информационной безопасности, тогда как критики обращают внимание на сложность практической реализации подобных ограничений.