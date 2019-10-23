Нужно вывести на новый уровень просветительскую деятельность ДУМК – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие задачи стоят перед Духовным управлением мусульман Казахстана, рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, нужно вывести на новый уровень просветительскую деятельность ДУМК.

«Необходимо продолжить работу по формированию иммунитета граждан, а особенно молодежи против радикальных идей. Кроме того, нужно усилить работу по реабилитации, адаптации лиц, которые попали под воздействие деструктивных религиозных течений. Недостатком в разъяснительной работе является то, что актуальные и щепетильные вопросы в религиозной сфере не доходят до граждан, живущих в отдаленных населенных пунктах. На данный вопрос прошу обратить внимание. В этой связи я призываю имамов вести проповеди среди населения по наиболее актуальным вопросам общества», - сказал Даурен Абаев на III республиканском форуме имамов в Нур-Султане.

Министр также отметил, что для имамов мечетей рассматривается вопрос оказания материальной помощи. Он остановился и на вопросах активизации регулирования деятельности мечетей.

«Считаю, что нужно сдавать только те мечети в регионах, в которых полностью решены вопросы коммунального хозяйства. Призываю при этом меценатов и спонсоров, открывших мечеть, в первое время самим покрывать расходы религиозного объекта. По нашей религии, совершать добрый поступок – «божью милость» не ограничивается только тем, что ты построил мечеть. Конечно, нужно строить мечети, но если их достаточно, то необходимо неравнодушным гражданам и меценатам побольше возводить школы, больницы, строить дороги, мосты – что считается также благородным делом для каждого из нас», - отметил Д. Абаев.

Глава ведомства вместе с тем указал на необходимость повышения квалификации и высшего образования сотрудников ДУМК.

«В целях поддержки имамов государство с каждым годом обучает сотрудников ДУМК. Эта работа будет продолжаться. В целях решения вопроса дефицита со стороны государства мы оказываем помощь по распределению грантов на обучение по специальности «Исламоведение» в Египетском университете исламской культуры «Нур- Мубарак». В связи с этим появляется еще одна проблема. Не секрет, что население проявляет свое недовольство касательно работы мулл. Поэтому считаю, что нужно сформировать новый образ имамов. Имамы должны направлять свою работу на добродетельность, искренность в разделении радости и горя, добрый поступок в отношении граждан. Потому что совершенное дело намного сильнее простых слов», - подчеркнул Даурен Абаев.

Министр также призвал усилить работу по освещению деятельности Духовного управления мусульман Казахстана в СМИ и социальных сетях. Кроме того, в ходе форума Даурен Абаев предложил открыть виртуальную приемную Верховного муфтия.