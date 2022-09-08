Нужно выстроить систему, которая будет соблюдать права каждого ребенка – Аружан Саин о Послании Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин прокомментировала Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. Считаю это предложение Главы государства абсолютно правильным, гарантирующим всем нашим детям благополучное будущее. Вместе с поддержкой хочу призвать сограждан сделать все от нас зависящее, чтобы осуществлялись те реформы, касающиеся детства. Прежде чем наступит право пользоваться накопленными деньгами, ребенка нужно вырастить здоровым образованным, порядочным человеком, раскрыть способности и таланты каждого. И защитить детей от того, что может им навредить, нарушать их права», - сказала Аружан Саин корреспонденту Казинформа.

Аружан Саин также напомнила, что начался новый учебный год, а вместе с ним и существующие проблемы.

«Я снова поднимаю вопрос о бесплатном школьном горячем питании и о предоставлении школьной формы. Эти меры, при условии их реализации, послужат не только во благо детей, их здоровья, но и помогут поднять сразу три огромные отрасли – производство и переработку сельскохозяйственной продукции, общественное питание и легкую промышленность», - отметила Саин. Таким образом, по ее мнению, будут созданы новые рабочие места, возрастут налоговые поступления.

«Именно об этом сказал Касым-Жомарт Кемелевич: «Крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся. Считаю, что детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета. Целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности», - добавила Уполномоченный по правам ребенка.

Аружан Саин подчеркнула, что Президент озвучил проблемы образовательной сферы, в том числе, детских садов.

«Указав на их нехватку, Глава государства акцентировал внимание на то, что «движущей силой прогресса в образовании являются преданные своему делу педагоги. Поэтому аттестовать нужно не детские сады, а воспитателей». Это очень верно, ведь если нет системы подготовки воспитателей и педагогов, то улучшение качества всей системы невозможно. Огромной поддержкой для родителей и детей уже с 1 января 2023 года будет мера по увеличению периода выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Мне кажется, это позволит заметно снизить количество деток и в детских домах, и в домах ребенка», - подчеркнула спикер.



