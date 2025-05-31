Нужно восстановить историческую справедливость - эксперт о сталинских репрессиях

- Ескайрат Ерболатович, как Вы оцениваете масштабы политических репрессий в советский период?

- Масштабы сталинского террора действительно трудно поддаются осмыслению - они были поистине ужасающими. В Советском Союзе подверглись политическим репрессиям 3 миллиона 777 тысяч человек, из них 642 тысячи были приговорены к расстрелу. В Казахстане под репрессии попали около 103 тысяч человек, более 25 тысяч из них были расстреляны. В одной только Западно-Казахстанской области жертвами репрессивной машины стали 4 тысячи человек. И это лишь данные о тех, кто был осуждён решением «троек» ОГПУ. А сколько людей умерло в тюрьмах в ходе следствия - эти смерти нигде не были официально зафиксированы.

Массовая коллективизация, проводимая советской властью, вынудила тысячи людей бросить свои дома и скитаться в поисках спасения. В начале 1930-х годов на казахской земле более двух миллионов человек погибло от голода или было вынуждено эмигрировать.

Осуждённые страдали и умирали в лагерях, таких как АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. Судьбы многих погибших до сих пор неизвестны - где похоронены, когда и как умерли - установить невозможно. Их потомки продолжают обращаться в надежде узнать правду: когда, где и при каких обстоятельствах ушли из жизни их отцы и деды. С момента моего участия в работе областной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий 1920-1950-х годов, начиная с 2021 года, мне регулярно звонят и пишут родственники репрессированных. Поэтому говорить о том, что трагедия первой половины XX века осталась в прошлом, пока рано - её раны ещё не зажили.

- Как проходил процесс реабилитации репрессированных?

- Эта работа началась после смерти Сталина. Так, в Казахстане за период с 1 июня 1954 года по 1 июня 1956 года было пересмотрено 28 631 уголовное дело в отношении 35 853 человек. Из них 2 855 человек были полностью реабилитированы, их дела прекращены, ещё 707 дел были переквалифицированы. В период с 1960 по 1978 годы было реабилитировано 7 112 граждан. Однако в 1950-1970-х годах реабилитация жертв репрессий была неполной и фрагментарной.

Ситуация изменилась во время перестройки, инициированной Михаилом Горбачёвым. 27 сентября 1987 года решением Политбюро ЦК КПСС была создана специальная комиссия по реабилитации. 4 ноября 1988 года Верховный суд Казахской ССР принял решение о реабилитации деятелей движения «Алаш». А 16 января 1989 года был опубликован Указ Верховного Совета СССР о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий 1930–1940-х годов и начала 1950-х годов. В ноябре 1991 года Президиум Верховного Совета Казахской ССР принял постановление о создании Государственной комиссии по исследованию голода и массовых политических репрессий в Казахстане.

- Что изменилось после обретения независимости Казахстаном?

- С обретением независимости работа по реабилитации жертв репрессий 1920-1950-х годов получила новый импульс. 14 апреля 1993 года был принят Закон Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий». 1997 год был объявлен Годом памяти жертв политических репрессий. Согласно Указу Президента от 5 апреля 1997 года, 31 мая официально установлен как День памяти жертв политических репрессий.

24 ноября 2020 года был подписан Президентом Указ о создании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. 31 мая 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, посвящённым Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Благодаря государственной политике по рассекречиванию архивных документов исследователи и историки получили доступ к ранее закрытым материалам, что дало возможность начать новые масштабные исследования. В 2021-2023 годах участниками рабочей группы по Западно-Казахстанской области было подготовлено и издано около десяти научных трудов и книг.

- Вы входили в состав областной комиссии по реабилитации. Какие выводы Вы сделали, какими исследованиями занимались?

- Да, в 2021-2022 годах, как член комиссии, я работал с засекреченными документами в специальном государственном архиве департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате научной работы были найдены уникальные архивные материалы о сопротивлении байских хозяйств в Азгырском районе в 1928–1930 годах в ответ на кампанию конфискации имущества. Также были изучены восстания и протестные настроения в сельских округах Жымпитинского района.

Особое внимание было уделено протестам против коллективизации в селе №16 Шынгырлауского района, в сёлах №1, Касымтау и Суюндук Урдинского района, в поселке Куйгенколь Жанибекского района, а также в русских поселениях вокруг города Уральска. Также была проведена переоценка материалов, касающихся Жангалинского восстания. Все эти документы ранее оставались вне поля зрения общественности и требуют серьёзного исторического переосмысления.

Одним словом, народные восстания и протестные выступления против насильственной коллективизации, проводимой советской властью в 1928–1932 годах, охватили практически все районы Западно-Казахстанской области.

Согласно данным Специального государственного архива Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в этих восстаниях и протестах на территории области приняли участие 16 600 человек. Наиболее крупным и вооружённым выступлением стало Жангалинское восстание 1930-1931 годов.

В 1930 году 41 человек из окрестностей города Уральска и Жымпитинского района был приговорён к смертной казни. Кроме того, в начале 1930-х годов более 300 человек были обвинены в создании контрреволюционной организации в Западно-Казахстанской области и в выступлениях против советской власти. Эти люди были осуждены и отправлены в концентрационные лагеря на различные сроки либо подверглись высылке.

Совместно с уральским исследовательским центром «DANA» в 2022 году мы подготовили и выпустили монографию «Народные восстания в Западно-Казахстанской области (1928–1932 гг.)», а в 2023 году издали сборник архивных документов под названием «Бандитизм в регионах Бокей и Урала. 1921–1931 гг. (по материалам ОГПУ)».

- Над чем Вы работаете сейчас?

- В настоящее время я участвую в исследовательском проекте, который реализуется в рамках программы целевого финансирования под руководством Института истории и этнологии имени Шокана Уалиханова. Этот проект посвящён фундаментальному изучению основных и дополнительных категорий жертв политических репрессий в Казахстане и процессу их полной реабилитации. Мы ставим перед собой задачу более глубоко исследовать последствия насильственной коллективизации, проводившейся в Казахстане в 1928–1932 годах, а также формы народного сопротивления этим мерам.

- Во времена советской власти многие были объявлены «бандитами». Что Вы можете сказать об этом?

- После прихода к власти, сопровождённого массовым насилием, советское руководство начало кампанию по подавлению всякого неповиновения. Тех, кто не признавал власть Советов, объявляли «бандитами». Под лозунгом «борьбы с бандитизмом» органы ГПУ, позже ОГПУ, действовали в тесном взаимодействии с местными исполнительными комитетами и милицией. Цель заключалась в том, чтобы выявить и жестоко наказать всех, кто отказывался подчиняться. Такая репрессивная политика в 1920-1930-е годы проводилась и на территории Бокейского орды и Уральской области. Мы пришли к этому выводу, основываясь на материалах, найденных в Государственном архиве Западно-Казахстанской области.

В оперативных сводках ОГПУ начиная с 1923 года содержатся упоминания об известных личностях, открыто выступивших против проводимой политики: Ергали Аязбаев, Амангали Кенжеахметов, Куныскерей Кожахметов. Эти имена входят в число наиболее известных борцов с произволом власти.

- А кого ещё можно отнести к этой категории?

- Помимо них, в документах встречаются сведения и о менее известных, но не менее значимых личностях: Мухамбеткали Дюсенбиев, Бокай, Фатых и Салых Сабитовы, Нугыман Доскалиев, Орынгазы Усагалиев, Нурсултан Жанбурин, Мынжас Мырзасейтов и другие. В оперативных донесениях, направленных ОГПУ в губернские и уездные исполнительные комитеты Бокейского и Уральского регионов, прокуратуру и милицию, все они обозначались как «бандиты» и «бандитские группы» и подвергались политическому преследованию.

В документах, относящихся к 1929–1931 годам, часто встречаются такие термины, как «бандиты», «бандшайки», «борьба с бандитизмом». Это ясно указывает на то, что в глазах советской власти даже те, кто руководил народными протестами против коллективизации или просто скрывался от властей, автоматически становились «врагами народа». Среди них были жители села № 3 Каратобинского района, бывшие зажиточные крестьяне Бисенгали и Мамай Беркеновы, а также активные участники или вдохновители Жангалинского восстания: Мухит Ермухамбетов, Кисмет Кадыргалиев, Жумагали Жангожин, Бекжан Агисов, Куанышев и другие.

Кроме того, в материалах ОГПУ указано, что после народных восстаний 1930–1931 годов в районе Таскала около 70 человек находились в розыске. Но возникает вопрос: действительно ли они были бандитами?

- Каков Ваш взгляд на всё это как у историка?

- Моё мнение однозначно: все эти ярлыки - «борьба с бандитизмом», «бандиты», «бандитские группы», «бандшайки» - были придуманы самой советской системой. Сегодня, с позиций независимого Казахстана и в рамках формирования новой исторической памяти, мы обязаны пересмотреть эту терминологию. Люди, которые тогда поднимались на борьбу, должны быть признаны борцами за свободу, равенство и независимость, жертвами сталинских политических репрессий. Только так можно восстановить историческую справедливость.

История так называемых «бандитов» должна быть изучена заново, а их деятельность - переоценена. Они заслуживают уважения как люди, сопротивлявшиеся несправедливой и жестокой политике советской власти. Их подвиг следует рассматривать не как преступление, а как выражение народного протеста против тоталитарного режима.