2 Июня 2022 16:10

Нужно восстанавливать арычную систему городов – Международный Фонд спасения Арала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Международного Фонда спасения Арала Марат Нарбаев предложил восстанавливать городскую арычную систему. По словам спикера, это увеличит число зеленых массивов и улучшит микроклимат сельских населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году вышла резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Поэтому данная проблема сейчас на повестке дня всего мирового сообщества. Тем не менее, у нас имеется ряд актуальных проблем - загрязнение рек Сырдарья и Амударья, низкое качество питьевой воды, деградация земель и опустынивание. Все это влияет на здоровье населения. В молоке кормящих матерей находят вредные вещества, в крови у жителей Приаралья находят химические вещества, которые применяются при удобрении. Поэтому Правительства стран Центральной Азии проводят определенную плановую работу», - отметил спикер на ІІ Международном экологическом конгрессе «ECOJER».

Заместитель директора Международного Фонда спасения Арала подробно остановился на вопросах казахстанской части Приаралья. По мнению спикера, если в казахстанской части Приаралья работа будет соответствовать современным стандартам, в Арало-Сырдарьинский водохозяйственный район можно будет ежегодно возвращать около 200 млн куб. м воды.

«В наших городах необходимо восстанавливать городскую арычную систему. Она тоже полноценно не работает. Это существенно снизит нагрузку на систему питьевого водоснабжения в летний период, увеличит число зеленых массивов и существенно улучшит экологию и микроклимат городов и сельских населенных пунктов», - считает Марат Нарбаев.

Спикер подчеркнул, что в последние годы чаще наблюдается картина по деградации земель вокруг сельских населенных пунктов из-за несоблюдения правил выпаса домашнего скота.

«По этой же причине происходит масштабное поедание домашним скотом саксаула и других насаждений, высаженных для зеленого пояса вокруг населенных пунктов. В этой связи предлагается активизировать работу по фитомелиорации и восстановлению отдаленного пастбищеоборота, а также необходимо развитие животноводческого кластера как меры по адаптации глобального процесса изменения климата», - добавил он.